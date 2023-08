Landwirtschaftsministerin Kaniber besucht Stanishof in Germering

Von: Claudia Becker

Der Einladung von Benjamin Miskowitsch (Mitte) den Stanishof in Germering zu besuchen, war unter anderem die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (Zweite von links) gefolgt. © Claudia Becker

Germering – Woher kommt das Fleisch und wie wird es produziert? Fragen, denen Verbraucher in den letzten Jahren immer mehr nachgehen. Das wissen nicht nur die Landwirte und Metzger, sondern auch Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch besuchte sie den Stanishof der Familie Kirmair, um sich einen Überblick des „Vorzeigebetriebs in der Stadt“, wie der Landtagsabgeordnete ihn betitelte, zu verschaffen. Als „Ministerin zum Anfassen“ stellte er die 45-Jährige vor, die einen Blick in den Hofladen warf und auch die Schweine begutachtete. Einen besseren Betrieb hätte man nicht aussuchen könne, erklärt Kaniber. Verbinde er doch mit der Direktvermarktung all die innovativen Ideen – regional und nachhaltig produzieren – und das mitten in der Stadt.



Auch wenn die Schwäbisch-Hällischen Landschweine nicht selbst gezüchtet, sondern als Ferkel dazu gekauft würden, wie Johannes Kirmair erklärt, so wären die Wege ansonsten recht kurz. Geschlachtet werde in der Hasenheide in Fürstenfeldbruck, verarbeitet wird das Fleisch dann wieder in Germering, wo es im Hofladen auch verkauft wird. Und das bewusst nur an drei Tagen in der Woche. „So können wir frisch produzieren“, sagt Bruder Max Kirmair, Metzger des Hofes.



Familie Kirmair mit Michaela Kaniber. © Claudia Becker

In schwierigen Situationen müsse man die Chancen nutzen, das betont auch Kaniber. Sie selbst stehe immer dafür anzupacken und „die Ärmel hochzukrempeln“, anstatt nur zu Jammern. Man könne immer mit Problemen an sie herantreten, denn nur wovon sie wisse, könne sie nach Lösungen suchen. Fleisch müsse etwas Besonderes bleiben, man müsse wieder hin zum Sonntagsbraten gehen. Das Verständnis für die Landwirtschaft müsse wieder her. „Wenn wir die Landwirte verlieren, wird sich das Gesicht Bayerns verändern“, konstatiert sie. Eine bewusste, ausgewogene Ernährung sei wichtig, „keine vegane Propaganda“, so die bekennende Fleisch-Esserin und verweist auf die Rückkehr der Currywurst in der VW-Kantine.



Unternehmerischer Mut wie der, der Familie Kirmair müsse belohnt werden. Kaniber sei aber auch bewusst, dass die politischen Rahmenbedingungen dafür stimmen müssen. Mehr Tierwohl sei auch in ihrem Sinne. „Wir brauchen die Akzeptanz der Verbraucher“, so die Landwirtschaftsministerin.

„Sauguad“ geht es den Schweinen auf dem Stanishof. © Claudia Becker

Beeindruckt zeigt sie sich auch von der Besichtigung des Schweinestalls. Nach den letzten Regenfällen genießen es die Schweine, sich in den Pfützen zu suhlen und die Erde mit ihrer Schnauze hochzudrücken. „Schweine sind sehr sensibel“, sagt Johannes Kirmair. Gerade das Übergangswetter mache ihnen immer wieder zu schaffen. Ein rechtes Luxusleben attestiert auch Kaniber den Schweinen auf dem Stanishof. Spätestens als Kirmair vom Sprühnebel erzählt, den es bei den sommerlichen Temperaturen zur Abkühlung für die Tiere gebe. Ein Traum für manchen Menschen: Schwein auf dem Stanishof müsste man sein.

Claudia Becker