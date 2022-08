Lastenrad-Standorte in Fürstenfeldbruck gesucht

Teilen

Es sollen demnächst noch mehr Lastenräder in der Stadt unterwegs sein, weshalb Fürstenfeldbruck nun nach passenden Standorten sucht. © Stadt FFB

Fürstenfeldbruck – Die Stadt Fürstenfeldbruck stellt seit September 2020 allen Brucker Bürgern sowie Mitarbeitern und Besuchen zwei E-Lastenräder zum kostenlosen Ausleihen zur Verfügung. Diese sind auch seit Anfang Juli 2022 online buchbar über www.fuerstenfeldbruck.de/lastenrad oder www.freie-lastenradl.de.

Heuer sollen weitere Lastenradmodelle, eventuell eine Rikscha sowie ein Pedelec mit Anhänger, in den Verleih integriert werden. Diese werden dann ebenfalls über die Plattform buchbar sein. Hierfür sucht die Stadt Organisationen (öffentliche Einrichtungen, Vereine, Fahrradläden, Kitas, Cafés, Geschäfte oder ähnliches), die das Angebot selbst nutzen und als Station fungieren möchten.



Interessenten wenden sich bis 16. September mit folgenden Informationen per E-Mail an lastenrad@fuerstenfeldbruck.de: Name der Organisation, Zweck der Organisation, Kurze Beschreibung: Wie wird dazu beigetragen, das Angebot der Brucker Lastenräder zu erweitern und zu verbessern? Für welchen Zweck würde das Fahrzeug genutzt werden?

red