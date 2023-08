LBV zieht positive Bilanz für die Amphibiensaison 2023 – Artenreiches Ergebnis in Poigern

Teilen

Dieser spezielle Zaun erfüllt seinen Zweck und schützt Amphibien davor, überfahren zu werden. © LBV FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck – Der viele Regen im Frühjahr war ein Segen für Frösche, Kröten und Molche. Noch bis Anfang Juni konnten sie zu ihren Laichgewässern im Landkreis wandern. Damit war die Amphibiensaison 2023 eine der längsten in der Geschichte des LBV Fürstenfeldbruck.

Landkreis – Auch die Anzahl der Zaungäste kann sich sehen lassen: Über 2.300 Tiere brachten 22 Aktive sicher über die Landkreisstraßen. Insgesamt waren sie von März bis Juni mehr als 400 ehrenamtliche Stunden für den Amphibienschutz im Einsatz. Zwar waren es insgesamt etwa 300 Tiere weniger als im vergangenen Jahr, dennoch zeigten sich in dieser Saison vor allem in Poigern positive Tendenzen. Diese machen Hoffnung, dass sich die Teiche dort weiter gut entwickeln.

Seit 1989 betreuen Freiwillige der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) die Amphibienschutzzäune. Diesmal haben sie die grünen Bahnen entlang der Wanderrouten in Mammendorf, Poigern, Wenigmünchen und Herrnzell aufgestellt. Das feuchte, aber nicht zu kalte Wetter schuf ideale Bedingungen für die Amphibien und bescherte den Helfenden zum zweiten Mal in Folge ein gutes Ergebnis.



Amphibienschutzzaun zeigt positive Auswirkkungen

Insgesamt konnten 2.320 Amphibien (2022: 2.630) aus den Auffangbehältern entlang der Zäune sicher auf die andere Straßenseite getragen werden. Den größten Anteil bildeten die Erdkröten mit fast 80 Prozent, gefolgt von Fröschen und Molchen mit jeweils etwa 10 Prozent. Wie bereits in den vergangenen Jahren sammelten sich die meisten Amphibien am Zaun in Wenigmünchen mit 902 liebestollen Erdkröten und 17 Bergmolchen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es damit 200 Exemplare weniger. In Mammendorf kamen 671 Amphibien unbeschadet zu ihren Laichgewässern. Hier setzte sich mit leichten Abstrichen der positive Trend aus dem vergangenen Jahr fort (2022: 745; 2021: 411). Mit 396 geretteten Tieren war der Zaun in Herrnzell in seiner zweiten Saison wieder ähnlich erfolgreich (2022: 427 Tiere). Eine erfreuliche Überraschung ist der Amphibienschutzzaun in Poigern: Mit 334 gesammelten Amphibien waren es über 100 Tiere mehr als 2022 (220). Damit zeigte sich ein erster, lang ersehnter Anstieg der Amphibienzahlen in dem ehemaligen Amphibienparadies.

red