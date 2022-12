Lebensretter aus Fürstenfeldbruck geehrt

Hueseyin Seher und EPHK Roland Nist. © ©Polizeipräsidium Oberbayern-Nord, Polizeiinspektion Germering

Germering - Nach einem Küchenbrand in Germering am 2. Dezember wurde heute, am 14. Dezember der Retter der 16-jährigen Bewohnerin geehrt.

Am Freitag, 2. Dezember, brach gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung in der Germeringer Wotanstraße ein Feuer aus. Ursächlich für den Brand war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine mit Fett gefüllte Bratpfanne, die auf dem Herd vergessen wurde und sich entzündete. Durch die Löschversuche der 16-jähirgen Schülerin, die sich alleine in der Wohnung befand, vergrößerte sich der Brand noch. Der Besucher einer Nachbarin, der die Flammen von einer gegenüberliegenden Wohnung aus sah, rannte zur Wohnung und barg die 16-Jährige aus der brennenden Küche. Im Anschluss begab er sich erneut in die Wohnung, um sowohl die Küchentüre zu schließen und damit die Ausbreitung des Feuers zu vermeiden als auch um die Wohnung nach weiteren Personen abzusuchen. Er selbst erlitt eine Rauchgasvergiftung, hat sich inzwischen jedoch wieder vollständig erholt.

Er rettete zum dritten Mal ein Leben

Bei dem Retter der jungen Frau handelte es sich um den 42-jährigen Hüseyin Seher. Der Mann aus Fürstenfeldbruck, der als Küchenhilfe arbeitet, hat seinen Ausführungen zufolge bereits zum dritten Mal in seinem Leben Menschen aus brennenden Wohnungen oder Häusern gerettet. Ihm wurde heute für seinen selbstlosen Einsatz für Andere durch den Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Germering, EPHK Roland Nist eine Belohnung des „Förderkreises Bürger & Polizei“ überreicht . „Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich Geld dafür bekomme.“ sagte der Geehrte im Rahmen der Übergabe. Nist konnte sich dennoch nicht verkneifen, ihn zu fragen, ob er jemals darüber nachgedacht habe, bei der Feuerwehr anzufangen. Mit einem stolzen Schmunzeln verneinte Herr Seher dies – er sei mit seinem jetzigen Job zufrieden.

pi