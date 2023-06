Neulinge und „alte Hasen“ bauen Legostadt

Immer wieder ein Erlebnis: Die Germeringer Legobautage. © FeG

Germering – In der ersten Pfingstferienwoche wurde an drei Vormittagen in der Freien evangelischen Gemeinde eine Legostadt gebaut.

Die acht bis elfjährigen Jungen und Mädchen arbeiteten dabei engagiert an der rund zwei auf vier Meter großen Stadt, um nach dem letzten Bautag ihren Angehörigen das Ergebnis zu zeigen. Viele Details und Funktionen konnte man erst erkennen, als sie vorgeführt und erklärt wurden. Der elfjährige Fabian, der auch in der Vergangenheit schon an den Legobautagen teilgenommen hatte, berichtete, dass er einige Piratenschiffe, ein Heer von Soldaten und Piraten, einen Leuchtturm sowie ein Wohnhaus gebaut hat. Am Bauen gefiel ihm besonders, dass es fast unbegrenzt viele Legoteile gab.



Vincent mit seinen sieben Jahren besuchte das erste Mal die Legobautage. Er baute mehrere Fahrzeuge, verschiedene Gebäude und einen Kran. „Ich habe viel über das Legobauen gelernt, was mir auch ganz viel Spaß gemacht hat. Gerne bin ich auch das nächste Mal wieder dabei“, lautete sein Fazit. Manche der jungen Baumeister hatten viel Erfahrung mit Legobauten, während andere das erste Mal in ihrem Leben damit etwas errichten durften. Michael Weber, der Jugendreferent der Freien evangelischen Gemeinde und verantwortlich für die Legobautage, erzählte den Kindern in der Baupause jeweils eine Geschichte mit Bezug zum christlichen Glauben. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie individuell verschieden Kinder bauen und welche positive Dynamik dabei entsteht“, so seine Beobachtung. Die nächsten Legobautage sind vom 8. bis 10. August im Rahmen des Germeringer Ferienprogramms geplant.

