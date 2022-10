Erfolgreich bestanden

Germering – 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Germering haben am 14. Oktober die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz” abgelegt.

Dabei wird unter einsatznahen Bedingungen der Ablauf eines Löschangriffs gezeigt. „Als Übungsszenario wird ein Zimmerbrand ohne Personengefährdung angenommen, der vom Angriffstrupp per Innenangriff und vom Schlauchtrupp per Außenangriff bekämpft werden muss“, erklärt Pressesprecher Christian Haugg. Ein weiterer Bestandteil der Leistungsprüfung sei das Kuppeln der Saugleitung, wie sie zur Wasserförderung aus offenen Gewässern benötigt wird. Dazu werden von Wassertrupp und Schlauchtrupp die Saugschläuche aus dem Fahrzeug entnommen und zusammengekuppelt. Danach werde die Saugleitung vom Maschinist an das Löschfahrzeug angekuppelt und von den Trupps symbolisch zu Wasser gelassen.

+ 16 Kameraden der freiwillige Feuerwehr Germering konnten die Leistungsprüfung erfolgreich abschließen. © FF Germering

Die Leistungsprüfung wird von drei Schiedsrichtern abgenommen, die die gezeigten Leistungen anhand der korrekten Durchführung aller Aufgaben, sowie anhand des Verhaltens der Kameraden während des Einsatzes und der benötigten Zeit bewerten. „Alle Kameraden waren sehr gut auf die Leistungsprüfung vorbereitet, so dass die angetretenen Gruppen die Leistungsprüfung erfolgreich abgeschlossen haben“, schließt Haugg ab.

