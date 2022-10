Leiter der Kiewer Kulturbehörde bei überparteilicher Mahnwache in Fürstenfeldbruck

Fedir Balandin brachte den Bruckern, unter anderem Andreas Lohde und Christian Götz (von links), frisch gebrautes Kiewer Bier mit. © Privat

Fürstenfeldbruck – Bei der überparteilichen Mahnwache am 30. September begrüßten die Initiatoren Andreas Lohde und Christian Götz den evangelischen Dekan Markus Ambrosy und den Leiter der Kiewer Kulturbehörde Fedir Balandin.

Beide richteten eindringliche und emotionale Worte an die Anwesenden und die Brucker Bevölkerung.



Lohde erinnert an das Massaker in der Schlucht von Kiew

Zunächst erinnerte Lohde an das Grauen des Massakers von Babyn Jar. Genau vor 81 Jahren, am 29. und 30. September, ermordete die deutsche Wehrmacht in der Schlucht bei Kiew binnen zweier Tage 33.000 jüdische Frauen, Männer und Kinder. Umso ergreifender waren Fedir Baladins Worte, dass seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Deutschland und Polen die „engsten Geschwisterländer der Ukraine geworden sind und am meisten Hilfe leisten“.

Dank an die Brucker Bevölkerung

Er dankte der Brucker Bevölkerung für ihre enorme Hilfe und berichtete von den Zerstörungen der ukrainischen Kulturstätten und -denkmale. Er betonte, dass die Kultur die Identität eines Landes ausmache, und dass stetes weiteres kulturelles Schaffen daher in dieser Zeit umso wichtiger ist.

Gemeinsames Kulturprojekt in naher Zukunft

Dabei verwies er auch auf die Selige Edigna, die die Tochter der Anna von Kiew und Enkelin des Kiewer Großfürsten Jaroslaw des Weisen war. Zusammen mit der Stadt Fürstenfeldbruck und dem Edignaverein hoffe man auf ein gemeinsames Kulturprojekt „in naher Zukunft“.



„Der Krieg ist bei uns angekommen, auch bei mir persönlich“

Dekan Ambrosius sagte: „der Krieg ist bei uns angekommen, auch bei mir persönlich“. Er spannte einen Bogen von der Haltung der russisch-orthodoxen Kirche über Diskussionen in seinem Umfeld, bis hin zur täglichen Frage des persönlichen Verhaltens, nicht zuletzt hinsichtlich des Energieverbrauchs im Haushalt.

Helfen ohne Vorurteile

Er mahnte dazu, auf die eigene Psyche zu achten, keine pauschalen Vorurteile zu fällen und weiter helfend tätig zu sein. Zuletzt merkte Götz an, man zeige den Geflüchteten mit der Mahnwache, dass die Brucker Bürger sie sicher nicht für „Sozialtouristen“ halten.

red