Leonhardifahrt und Marktsonntag am Wochenende in Fürstenfeldbruck

Pferde und Kutschen gibt es wieder bei der Leonhardifahrt am 29. Oktober zu sehen. © Andreas Thierschmidt

Fürstenfeldbruck – Zwei Großevents ziehen am Wochenende wieder viele Brucker in die Innenstadt: Die Leonhardifahrt und der Marktsonntag.

Am Samstag, 29. Oktober, ist es soweit: Um 13.30 Uhr findet das Votivamt vor der Kirche St. Leonhard statt. Danach folgen die Segnung aller Teilnehmenden des Zuges und im Anschluss ab 14.30 Uhr der Festzug durch die Innenstadt. Es beteiligen sich prächtig herausgeputzte Pferde, festlich geschmückte Truhen- und Motivwägen und zahlreiche Kutschen. Blaskapellen und Spielmannszüge umrahmen die Leonhardifahrt musikalisch. Diesmal wird wieder ein Ochsengespann mit von der Partie sein.

Am 30. Oktober öffnet um 10 Uhr der traditionelle Herbstmarkt. Die Geschäfte der Innenstadt haben die Möglichkeit, von 12 bis 17 Uhr zu öffnen.

Teile der Innenstadt gesperrt

Wegen der Leonhardifahrt am 29. Oktober von 11.30 bis 18 Uhr und wegen des Marktsonntags am 30. Oktober von 5 bis 19 Uhr müssen Teile der Innenstadt gesperrt werden. Der Leonhardsplatz ist am 29. Oktober bereits ab 7 Uhr gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Zu- und Abfahrt zur Kirchstraße für Anlieger erfolgt über die Garten- und Weiherstraße, zur Bullachstraße über den Hof der Bibliothek und den Stadtpark. Die Haltestellen der MVV-Regionalbuslinien in dem betroffenen Bereich werden nicht angefahren. Infos dazu gibt auch unter www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv/aktuelles/fahrgastinformationen. Die Taxi-Standplätze werden von der Hauptstraße an die Maisacher Straße verlegt. Zudem wird am 29. Oktober von 9 bis 16 Uhr ein Teil des Volksfestplatzes für die Teilnehmenden des Umzuges abgetrennt. Besucher können den Parkplatz an diesem Tag auch über die Dr.-Lorenz-Lampl-Straße anfahren.

red