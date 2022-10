Lesung und Gespräch mit Autor Pierrot Raschdorff und den Stadträtinnen Katrin Schmidt und Thuy Wegmaier

Die beiden Stadträtinnen Thuy Wegmaier (links) und Katrin Schmidt (rechts) freuen sich auf den gemeinsamen Austausch nach der Lesung von Pierrot Raschdorff. © priv

Germering – Deutschland ist vielfältig, zugleich sind Rassismus und Diskriminierung nach wie vor alltäglich. Autor Pierrot Raschdorff legt mit seinem Debütbuch „Schwarz. Rot. Wir.“ ein persönliches Plädoyer für gelebte Vielfalt vor und hinterfragt, wie wir und zukünftige Generationen gerecht und anerkennend miteinander leben können. Seine Forderung: Wir brauchen mehr Bilder von Vielfältigkeit, um die Stereotypen in unseren Köpfen nachhaltig abzubauen. Nach der Lesung möchten die Germeringer Stadträtinnen Katrin Schmidt und Thuy Wegmaier mit dem Autor und dem Publikum ins Gespräch kommen.

„Katrin und ich haben uns schon öfters über dieses Thema diskutiert“, sagt Wegmaier. „Mich hat es sehr gefreut, dass Thuy (Chan) sofort zugesagt hat, gemeinsam mit mir diese Veranstaltung zu machen“, erzählt Schmidt, die gleichzeitig Inhaberin der Buchhandlung LeseZeichen in Germering ist. Im Vorfeld haben die beiden schon per Zoom das Gespräch mit dem Autor gesucht und überlegt, wie sie den Abend gestalten möchten. „Pierrott Raschdorffs Text ist sehr prägnant und einprägsam – uns war schnell klar, dass eine Lesung die Intention am besten rüberbringt“, berichten die beiden. „Danach möchten wir gemeinsam mit dem Publikum und dem Autor ins Gespräch kommen und sind schon sehr gespannt auf den Austausch.“

Spende statt Eintritt

Eintritt soll die Veranstaltung am Donnerstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek nicht kosten. „Der Verein MuKuLe leistet seit Jahren tolle Arbeit für ein Miteinander und Integration der Kulturen. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Besucher statt Eintritt zu zahlen, lieber für den Verein MuKuLe spenden. Diese Idee hat auch Herrn Raschdorff sehr gut gefallen“, erzählen Thuy Wegmaier und Katrin Schmidt. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist zwar nicht notwendig, zur besseren Planung kann man dies jedoch unter service@lesezeichen.biz tun.

red