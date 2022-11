Letzte Vorbereitungen für den Fürstenfeldbrucker Weihnachtsmarkt

Von: Eva Lindemann

Letzte Ware wird angeliefert und eingeräumt. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Die Buden stehen schon, die Lichtergirlanden sind aufgehängt und warten nur darauf, nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder eingeschaltet zu werden und den Fürstenfeldbrucker Weihnachtsmarkt festlich leuchten zu lassen.

Ab dem 25. November öffnet er auf dem Viehmarktplatz wieder an allen Adventswochenenden freitags bis sonntags von jeweils 13 bis 20 Uhr seine Pforten. Damit das auch perfekt klappt, laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren.

Offiziere der Luftwaffe bauen ihren Stand auf. © Eva Lindemann

So auch an der Bude des Ehepaars Hahn, die Weihnachtsdeko und Gestecke verkaufen. Die beiden platzieren noch die letzten Wichtel und Weihnachtsmänner auf blauem Samttuch, bevor es dann endlich losgehen kann. Das sei gar nicht so einfach, stellt Frau Hahn fest, denn auch wenn die Gestecke erst frisch am Freitag kommen, habe sie viel zu viel Ware für ihren Stand. Über die letzten zwei Jahre hätten sie trotzdem immer eingekauft, um bereit zu sein, falls Weihnachtsmärkte stattfinden sollten und da habe sich einiges angehäuft, erklären die beiden Verkäufer. Sie sind dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Brucker Christkindlmarkt. Vor Corona habe man sich einmal beworben, aber keinen Platz mehr bekommen. Umso mehr freuen sie sich dieses Jahr dort die Lichter, Weihnachtsstimmung und die Freude der Menschen erleben zu dürfen, sagen die beiden voller Vorfreude.

Die Hahns freuen sich auf die Weihnachtsstimmung. © Eva Lindemann

