Lohde (CSU) fordert Synchronisation von OB- mit Stadtratswahlen in FFB

Von: Miriam Kohr

In Fürstenfeldbruck wählt man den Oberbürgermeister nicht zeitgleich mit den Stadträten - das will die CSU ändern. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / BrianAJackson

Fürstenfeldbruck – Die Brucker CSU hat sich zur Ortshauptversammlung getroffen und ihre Delegierten und Ersatzdelegierten für die Nominierung des Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Herbst 2023 gewählt.

Während mit Alex Dorow, MdL, der Kandidat für die Landtagswahl mit größter Wahrscheinlichkeit fest steht, wird der Stimmkreis Landsberg-FFB-West bei der Bezirkstagswahl einen neuen Kandidaten ins Rennen schicken, weil Josef Loy sich nicht mehr zur Wahl stellen wird. Die Nominierung der Kandidaten für Landtag und Bezirk wird nach der Sommerpause durchgeführt. Auch der Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Fürstenfeldbruck im März 2023 wird vom CSU Ortsverband Anfang Herbst nominiert werden.

Phänomen kurz vor den Wahlen

Bis dahin, so Fraktionssprecher Lohde, sollen die anstehenden Herausforderungen noch möglichst sachlich abgearbeitet werde. Dass dies nicht ganz einfach sei, ließ er in seinem Tätigkeitsbericht durchblicken. „Selbst wenn man glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, die fraktionsübergreifend mehrheitlich auf Zustimmung stößt, so kann das in der entscheidenden Sitzung wieder ganz anders ausgehen, als gedacht“, erklärt Lohde und fügt hinzu, dass dieses Phänomen mit kürzerem Abstand zur Wahl des Stadtrates oder des OBs zunehmend festzustellen sei.



Synchronisation würde auch Geld sparen

Vor dem Hintergrund plädiert Lohde für eine Synchronisierung der Stadtrats- mit den OB-Wahlen. „Fürstenfeldbruck und sein Stadtrat müssen wieder zur Ruhe kommen und in Ruhe arbeiten können. Wenn alle drei Jahre Wahlen sind – entweder Stadtrat oder Oberbürgermeister, dann kommt das Gremium aus dem Wahlkampfmodus überhaupt nicht mehr raus.“ Zudem würde die Synchronisierung in Zeiten knapper Kassen auch Kosten im oberen fünfstelligen Bereich sparen – so Lohde, der auch Mitglied im Finanzausschuss ist.

