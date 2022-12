Auch der dunkelste Tag hat ein Ende

Traditionelles Luzienhäuschenschwimmen auf der Amper in Fürstenfedlbruck

Von: Eva Lindemann

Die leuchtenden Häuschen warten darauf in die Amper gesetzt zu werden. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Die Bedingungen seien perfekt, erklärte Oberbürgermeister Erich Raff am Abend des 13. Dezember auf dem Leonhardsplatz, denn die Amper führe genug Wasser und habe im Moment nur eine schwache Strömung.

Beste Voraussetzungen also, um über 100 liebevoll gestaltete Luzienhäuschen auf ihren Weg flussabwärts zu schicken. Wie jedes Jahr an diesem Datum haben sich zahlreiche Eltern, Großeltern und Schüler versammelt, um dabei zu sein, wenn die leuchtenden Häuschen die Amper entlang fahren. Zurück geht dieser Brauch, der heute einmalig in ganz Süddeutschland ist, auf das Jahr 1785. Damals war die Amper am 13. Dezember, dem Lucientag, akut von Hochwasser bedroht. Die Bürger bangten um ihre Häuser und beteten zur heiligen Lucia, die Stadt zu verschonen. Als Opfergabe übergaben sie kleine Häuschen mit Lichtern an die Amper, denn die heilige Lucia wird am 13. Dezember als Lichtbringerin gefeiert, da sie der Sage nach mit einem Kranz voller Kerzen auf dem Haupt von der Christenverfolgung bedrohte Menschen in Sizilien mit Essen versorgte. Tatsächlich verschonte das Hochwasser Fürstenfeldbruck und der Brauch des Luzienhäuschenschwimmens war geboren.

Grundschüler bauten kleine Kunstwerke

Auch wenn diese Tradition in Fürstenfeldbruck zeitweise in Vergessenheit geriet, wurde sie 1949 vom damaligen Rektor der heutigen Philipp-Weiß-Grundschule wieder ins Leben gerufen. Seitdem bauen jedes Jahr Brucker Grundschüler kunstvoll gestaltete Häuschen, die am 13. Dezember der Amper übergeben werden. Auch dieses Jahr gaben sich die Schüler wieder viel Mühe und bastelten ganze 150 Stück. Dabei waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Ob reale Gebäude wie das Standesamt, Fantasiegebilde aus Watte oder Fußballstadien die Häuschen waren bunt und einzigartig. Zum Gestalten brauchte man, laut einem Schüler der Grundschule Mitte, nur gut zwei Schulstunden. Er habe aber an einem weiteren Tag noch ein zweites Häuschen mit seinem Papa gebaut, berichtet er stolz. Dieser steht neben ihm und wartet genauso gespannt wie sein Sohn darauf, dass die Häuschen von Mitarbeitern der Wasserwacht in die Amper gesetzt werden.



Die leuchtenden Kunstwerke auf der Amper. © Eva Lindemann

Auch der dunkelste Tag hat ein Ende

Davor werden die Bauwerke allerdings noch von Stadtpfarrer Otto Gäng gesegnet. Dieser erklärte, dass die Geschichte der heiligen Lucia daran erinnere, dass auch der dunkelste Tag ein Ende habe und die Kinder diesen Gedanken mit dem Brauch des Luzienhäuschenschwimmens am Leben erhalten. Danach trugen die Kinder ihre leuchtenden Bauwerke zu den Mitarbeitern der Wasserwacht, die alle Häuschen ins dunkle Wasser setzten und die Amper vor den Augen von Kindern, Eltern und Schaulustigen auf der Amperbrücke in ein Lichtermeer verwandeln.

Eva Lindemann