Mahnwache zum Jahrestag am Kleinen Stachus in Germering

Von: Hans Kürzl

Stilles Gedenken in strömendem Regen: Oberbürgermeister Andreas Haas und rund 50 Teilnehmer. © Hnas Kürzl

Germering – Die Sehnsucht nach Frieden ist parteiübergreifend, auch die Notwendigkeit dafür einzustehen.

So hatten alle im Germeringer Stadtrat vertretenen Parteien am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zur Mahnwache am Kleinen Stachus aufgerufen. Geschätzt 50 Teilnehmer hatten sich dazu eingefunden. Initiiert und organisiert war die Mahnwache durch die dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher und Kulturreferent David Kulbe, beide von den Grüne und beide von den Jungen in Germerings Stadtrat.



Verneigung vor der Durchhaltekraft der Menschen in der Ukraine

„Für einen jungen Menschen, der im Frieden aufgewachsen ist, ist Krieg schrecklich“, sagte Schuhmacher. Man merke, welch unendlich wertvolles Gut der Frieden ist. Dass die Mahnwache das Mindeste ist, was man tun könne, betonte auch Oberbürgermeister Andreas Haas, der von einem Angriffskrieg mitten in Europa sprach. „Ich denke, wir sind es den Menschen in der Ukraine schuldig, dass wir hier zu einer Mahnwache zusammenkommen.“ Er verneige sich vor der Durchhaltekraft und dem Mut dieses Landes, so Haas weiter. Dass die Ukrainer so kämpfen würden, sei auch für die westliche Welt wichtig. „Die Ukraine verteidigt nicht nur ihr eigenes Territorium. Die Soldaten dort kämpfen und sterben auch für unsere Freiheit.“ Daher trauere man um die Opfer der vergangenen zwölf Monate und um alle künftigen.

Krieg hinterlässt Spuren

OB Haas verwies aber ebenfalls auf die Hilfsbereitschaft im Land und in der Stadt. Viele Germeringer hätten ihre Türen für die Geflüchteten geöffnet. Andere hätten ihre Freizeit geopfert, um den Ukrainern bei Behördengängen und bei der Eingliederung in den Alltag zu helfen. Unter den Teilnehmern war ebenfalls der 76-jährige CSU-Stadtrat Hans Pichelmaier. Er hat Tod und Leid durch Krieg hierzulande zwar nicht mehr unmittelbar erlebt, wohl aber welche Spuren der Zweite Weltkrieg bei Land und Menschen hinterlassen hat.

„Bis endlich wieder Frieden herrscht.“

Die frühere SPD-Kulturreferentin Centa Keßler dagegen hat noch mitbekommen, was ein Luftalarm bedeutet. Sie ist im Kriegsjahr 1944 eingeschult worden. In den Jahren danach hat sie auch Schulklassen durch Vertriebene wachsen sehen. Jetzt macht sie sich Sorgen, wie die Kinder im Kriegsgebiet das Geschehene verarbeiten. „Wie gehen sie mit der Angst um?“

Während der Mahnwache hatte eine kleine Gruppe gegen die Unterstützung der Ukraine mit Waffen protestiert. Sie zeigte sich zwar mit Plakaten optisch präsent, blieb aber im Hintergrund. Gestört wurde die Mahnwache nicht.

Die Mahnwache endete derweil mit dem Willen, das Gedenken beizubehalten. „Morgen, übermorgen, in einem Monat, jeden Tag“, wie es OB Haas ausdrückte. „Bis endlich wieder Frieden herrscht.“

