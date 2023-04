Maisach‘s Tiergeschäft schließt nach 17 Jahren

Von: Eva Lindemann

Maisach – 17 Jahre lang war Nicole Wünschirs mit ihrem Tiergeschäft in Maisach ein Anlaufpunkt für Haustierhalter. Nun muss sie ihr Geschäft schließen.

Die Gründe dafür sind in erster Linie persönlich. „Ich bin Mutter einer vierjährigen Tochter“, erklärt Wünschirs. Für diese möchte sie mehr Zeit haben. „Allerdings werden auch die Bestimmungen immer schlimmer“, so Wünschirs. Etwa für EC-Kartengeräte, denn wer ein solches im Laden habe, brauche eine Alarmanlage dazu. Das verursache Mehrkosten. „Der Laden läuft zwar gut, aber von den Auflagen und auch den Lieferschwierigkeiten bekommen die wenigsten, die nicht im Einzelhandel arbeiten, etwas mit.“



Erste Kundin will auch die Letzte sein

Ihr Geschäft führt Wünschirs seit 17 Jahren in Maisach, seit 15 Jahren ist es in der Hauptstraße 8. Viel geholfen habe ihr dabei ihre Mutter. Über die Jahre habe sich ein treuer Kundenstamm angesammelt. „Meine erste Kundin kommt seit 17 Jahren, mittlerweile mit einem anderen Haustier als am Anfang“, sagt Wünschirs stolz. Diese erste Kundin möchte nun auch die Letzte sein, wenn Maisach‘s Tiergeschäft seine Türen schließt, verrät sie. Auch andere Stammkunden aus Maisach würden ihr gerade die Tür einrennen, denn sie decken sich noch mit Futter und anderem Bedarf für ihre Haustiere ein. „Manche meiner Kunden haben kein Auto oder andere Möglichkeiten, um anderswo einzukaufen“, sagt Wünschirs. Deswegen überlegt sie, trotz der Geschäftsaufgabe, weiter einen Lieferservice für Maisacher zu betreiben, „damit kein Tier verhungern muss“.

Beruflicher Neuanfang

Ihre Website möchte sie ebenfalls behalten, diese solle überarbeitet werden. Auch die Wunschbaumaktion für Tiere, die sie im Dezember ins Leben gerufen hatte, überlegt Wünschirs dieses Jahr wieder zu veranstalten. Wie genau, weiß sie noch nicht, denn beruflich bewegt sie sich weg vom Tierbedarf. „Ich habe eine Teilzeitstelle in Festanstellung als Einkäuferin in einer ganz anderen Branche angenommen“, verrät sie. Zwar hatte sie auch eine Anfrage von einem Pflanzen- und Tierbedarfsgeschäft bekommen, die sie sehr verlockend fand – aber sie wolle nicht mehr samstags arbeiten, erklärt sie lachend.

„Es gibt viele Angebote und Rabatte.“

Bis es soweit ist, steht Wünschirs allerdings noch bis zum 6. Mai in ihrem Laden in der Hauptstraße hinter der Theke und berät Tierbesitzer. „Der Laden muss leer werden“, sagt sie, „deswegen gibt es jetzt, in den letzten Wochen auch noch viele Angebote und Rabatte im Ausverkauf.“ Am 6. Mai findet von 9 bis 12 Uhr die Abschiedsfeier statt, bei der als besondere Überraschung Bauchrednerin Tala Glück mit Talino und einem Special Guest vorbeikommen. Wer selber noch einmal in Wünschirs Tiergeschäft vorbeischauen möchte, findet es in der Hauptstraße 8, Maisach.

