Baumpflanztag der Grundschule Maisach

Die Grundschüler pflanzten Bäume fürs Klima. © Hempel

Maisach – Gemeinsam mit der Gemeinde Maisach organisierte der Förderverein der Grundschule Maisach den ersten Baumpflanztag der ersten Klassen der heimischen Grundschule.

Am 11. November pflanzten die ABC-Schützen der vier ersten Klassen im Rahmen eines gemeinsamen Ausflugs ihren Jahrgangsbaum auf der Festwiese in unmittelbarer Nähe des Volksfestplatzes. Die Gemeinde Maisach stellte nicht nur eine geeignete Fläche zur Verfügung und kümmerte sich um die notwendigen Pflanzvorbereitungen durch den ortsansässigen Bauhof, sondern ist auch mit für die finanzielle Unterstützung des Projekts zuständig. Nach einer kurzen Begrüßung und ein paar einleitenden Worten durch den zweiten Vorstand des Fördervereins Lars Hempel, konnten es die Kinder kaum erwarten „ihren“ Baum in Empfang zu nehmen und gemeinsam mit ihren Klassenleitungen zur Pflanzstelle zu transportieren. Michael Vetter vom Bauhof Maisach stand ihnen ebenso tatkräftig mit Rat und Tat zur Seite wie der Umweltbeauftragte der Gemeinde Maisach, Max Bichel, welcher sich zuvor bereits um die Beschaffung der Bäume kümmerte. Jeder der gepflanzten Bäume erhielt eine Tafel mit Angabe der pflanzenden Klasse und des Jahrgangs. Dorthin können die Klassen dann regelmäßige Ausflüge machen, den Baum besuchen und etwas Zeit dort verbringen. Der kleine Baumpark soll in späteren Jahren ein schöner Treff- und Veranstaltungsort werden.

Projekte unterstützen

Der Förderverein wurde 2012 als Initiative des Elternbeirats und der Schulleitung ins Leben gerufen, um die Dinge in der Schule weiter möglich zu machen, die ansonsten nur schwer umsetzbar oder finanzierbar sind. Dabei unterstützt der Verein nicht nur Eltern, sondern fördert auch Projekte der Schüler.

red