Ausstellung der Malschule Germering

Bunte Kunstwerke entstanden bei dem Malprojekt in Germering. © Kulturamt Germering

Heimat – das ist mehr als ein Ort, erst Recht durch Kinderauge betrachtet.

Zusammen mit der Fachstelle für Asylkoordination der Stadt Germering gestaltete die Malschule Germering dieses gemeinsame Malprojekt für Kinder aus verschiedenen Heimaten: aus Bayern, Deutschland und der ganzen Welt.

Multikulturelles Malprojekt

An zwei Vormittagen erstellten zehn Kinder im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Germering großformatige Bilder und brachten ihre ganz eigene Vorstellung, ihre Gedanken und Gefühle zum Thema „Heimat“ auf die Leinwand. Zu Beginn des Kurses wurde der Begriff „Heimat“ mit den Kindern besprochen und „erarbeitet“, da sich die meisten darunter nichts vorstellen konnten. Mit ein paar Beispielen wie „Duft in Omas Küche“ oder „Gefühl der Geborgenheit im Baumhaus“ kamen dann aber alle auf Ideen, die sie im Anschluss zuerst in einer Skizze festhielten und dann mit Acrylfarben großformatig gestalteten. Manches wurde im Laufe der Arbeit nochmal komplett abgeändert, bis es hieß „So gefällt mir mein Bild!“ Den Kindern hat es laut eigener Aussage viel Spaß gemacht, sie freuten sich gelernt zu haben, wie man ganz frei seine Ideen malen kann.

Wo die Bilder bestaunt werden können

Im Rahmen der Interkulturellen Tage sind die Werke in einer Ausstellung in der Fensterfront an der Westfassade der Stadtbibliothek Germering zu sehen. Die Ausstellung wurde am Montag, 26. September durch Oberbürgermeister Andreas Haas zusammen mit Kulturamtsleiterin Medea Schmitt, Margherita Moroder, Leiterin der Malschule Germering, und Frauke Stechow von der Fachstelle für Asylkoordination eröffnet. Die Ausstellung läuft noch bis 29. Oktober und kann jederzeit besucht werden, die Kunstwerke der jungen Künstlerinnen und Künstler sind von außen durch die Glasfassade bestaunen.

red