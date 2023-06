Malteser Schirmherr Paul Breitner besucht Bedürftige im Landkreis Fürstenfeldbruck

Teilen

Rudolf Ostermeier (rechts) freute sich über den Besuch von Paul Breitner (links). © Krill

Gröbenzell - Paul Breitner, ehemaliger Nationalfußballer und Star des FC Bayern München machte sich im Landkreis ein Bild darüber, wie Mahlzeitenpatenschaften der Malteser Bedürftigen eine Freude bereiten.

Die Folgen der Energiekrise und die Inflation sind für alle spürbar. Einen Personenkreis treffen gestiegene Preise für Lebensmittel und Heizung besonders hart: arme und alte Menschen. Hier setzt ein soziales Projekt der Malteser an. Mit Mahlzeitenpatenschaften für Bedürftige ermöglichen sie armen Senioren täglich ein kostenloses, nach ihrem Geschmack und Wünschen zusammengestelltes, Mittagsmenü zu ordern. Paul Breitner ist seit 2019 Schirmherr der Malteser Mahlzeitenpatenschaften und begleitete den Menüservice bei der Tour zu bedürtigen Kunden im Landkreis.



„Ich schaue mir jedes Bayern-Spiel an.“

„Dass ich von Ihnen einmal besucht werde, das hätte ich mir nicht träumen lassen“, freut sich Rudolf Ostermeier, als Paul Breitner das Gartentor öffnet. Herr Ostermeier lebte fast fünfzig Jahre glücklich verheiratet in dem kleinen Häuschen in Eichenau, als seine Frau plötzlich unheilbar krank wurde und innerhalb kurzer Zeit verstarb. Seitdem ist der 79 Jahre alte Witwer ganz auf sich allein gestellt. „Seit meine Frau gestorben ist, hat sich für mich alles geändert“, erzählt der ehemalige Versicherungsangestellte. „Sie war die Frau meines Lebens und ich vermisse sie furchtbar. Auch meine finanzielle Situation ist leider sehr schlecht.“ Da ist das kostenlose Mittagessen, das er vom Malteser Menüservice bekommt, eine echte Hilfe. „Einmal am Tag sollte man schon etwas Warmes essen“, meint Rudolf Ostermeier, der zu Paul Breitner sagt: „Ich schaue mir jedes Bayern-Spiel an“.

Zu Besuch in Olching

Wenige Kilometer weiter wohnt in Olching Waltraud Nett. Mit drei weiteren älteren Damen lebt sie in einer Wohngemeinschaft. Die geräumige, helle Wohnung liegt im dritten Stock eines neuen Wohnblocks direkt neben einem modernen Einkaufszentrum. Die Seniorin wartet bereits, gestützt auf ihren Rollator, an der Wohnungstüre auf ihren prominenten Besuch. Sie bittet Platz zu nehmen und setzt sich mit ihrer kroatischen Mitbewohnerin und Freundin Lubica Kisur auf das Sofa in ihrem Gemeinschaftsraum.

„Wenn es euch nicht geben würde, dann ginge es viel schlechter“

Geboren in Schlesien kam sie nach dem Krieg als Kind mit Mutter und Bruder im Landkreis Fürstenfeldbruck an. Sie heiratete später und bekam zwei Töchter. Als die Ehe scheiterte, zog sie die Mädchen allein groß. Inzwischen ist sie Familienoberhaupt von 14 Kindern, Schwiegerkindern, Enkeln und Urenkeln. „Meine Kinder sind für mich da und das ist das Wichtigste“, sagt Waltraud Nett und fügt hinzu: „Die größte Freude für mich sind meine Kleinsten.“ Aber auch die Unterstützung der Malteser, die täglich ein kostenloses Mittagessen liefern, freut die Seniorin und ist eine große Hilfe. „Wenn es euch nicht geben würde, dann ginge es viel schlechter“, sagt sie. „Man muss lernen alt zu werden. Früher habe ich alles selbst machen können und jetzt geht es halt umgekehrt. Ändern kann man es nicht“, konstatiert die 87-Jährige.



Plausch auf dem Sofa: Paul Breitner (links) bei Waltraud Nett (Mitte) und ihrer Mitbewohnerin Lubica Kisur (rechts). © Krill

Paul Breitner besucht regelmäßig bedürftige Senioren, die über eine Mahlzeitenpatenschaft mit kostenlosen Essen versorgt werden. Der Schirmherr hat sich von der Qualität selbst ein Bild gemacht: „Ich habe auch viele verschiedene Essen probiert. Und es schmeckt wie beim Wirt bei uns daheim.“

red