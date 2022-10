„Mama lernt Deutsch“-Klassen starten wieder an zwei Fürstenfeldbrucker Grundschulen

Dank der Spende der Hans-Kiener-Stiftung konnte der „Mama lernt deutsch“-Kurs an der Grund- und Mittelschule Nord in Fürstenfeldbruck stattfinden (von links). © Brucker Forum

Fürstenfeldbruck – Das Brucker Forum bietet auch im Schuljahr 2022/23 den Kurs „Mama lernt Deutsch“ an den beiden Brucker Schulen, Richard Higgins Grundschule und der Grundschule Nord, an.

Der Kurs richtet sich an alle Mütter, deren Kinder Schüler der Grundschulen sind oder werden. Der Unterricht findet zur regulären Schulzeit der Kinder, zweimal pro Woche je 90 Minuten statt. Für nicht schulpflichtige Geschwisterkinder wird eine Kinderbetreuung während des Deutschkurses angeboten.

Zielsetzung des Unterrichts ist ein Zuwachs an Sprachkompetenz, der selbständige Gebrauch der Sprache im Alltag und die Förderung der Integration. „Die Anbindung an die Schule der Kinder bietet den Vorteil des kurzen Weges und der geringeren Schwellenangst“, erklärt Kerstin Jäger, Geschäftsführerin des Brucker Forums.



Sprachkurs fördert indirekt auch Kinder

Des Weiteren ist der Lernort auch Unterrichtsziel, da neben dem Sprachwachstum allgemein das Kennenlernen des Schulsystems und die Kommunikation mit den Lehrern unterstützt werden soll. Indirekt werden so die Kinder gefördert, wenn der Kontakt zur Schule verbessert wird und die Mütter stärker Anteil an den Arbeiten und am schulischen Lernen ihrer Kinder nehmen können.

Das Angebot „Mama lernt Deutsch“ konnte im vergangenen und auch aktuellen Schuljahr durch die Unterstützung der Hans-Kiener-Stiftung finanziert werden. „Wir bedanken uns recht herzlich für diese tolle Spende, durch die die Mama lernt Deutsch-Kurse in Fürstenfeldbruck möglich waren und sind“, sagt Jäger.

Die Kooperation mit den Schulen funktioniert laut Jäger sehr gut. Die Schulen stellen die Räumlichkeiten für den Unterricht sowie für die Kinderbetreuung zur Verfügung und weisen die Eltern zu Schulbeginn auf das Angebot hin. Im vergangenen Schuljahr nahmen im Durchschnitt acht Frauen pro Unterrichtstag und Schule teil.

red