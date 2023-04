Mammendorfer Freibad öffnet am 1. Mai

Endlich wieder baden: Am 1. Mai öffnet das Freibad in Mammendorf.

Badesaison startet

Mammendorf – Das Freibad Mammendorf startet am 1. Mai um 10 Uhr in die Badesaison.

Die große Wasserrutsche ist derzeit noch nicht nutzbar und steht den Gästen voraussichtlich ab Mitte Mai zur Verfügung.

In den Monaten Mai bis August ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr und im September von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechter Witterung ist im Einzelfall eine frühere Badschließung oder Schließung des hinteren Freibadteiles mit großer Wasserrutsche und Badeseebereich möglich. Informationen hierzu finden sich auf der Homepage www.fzp-mammendorf.de.



E-Bikes in der Umkleide laden

Für alle Gäste, die das Bad mit ihrem E-Bike besuchen: In der Gemeinschaftsumkleide befindet sich eine E-Bike-Ladestation; der Schlüssel hierzu kann gegen Pfand an der Kasse ausgeliehen werden. Das Freibad ist Akzeptanzpartner der Bayerischen Ehrenamtskarte und bietet für die Inhaber dieser Karte einen vergünstigen Eintritt an.

red