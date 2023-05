Mammendorfer Nachwuchs gewinnt das Huosigau-Jugendwertungsplatteln 2023

Ein voller Erfolg: Die Siegermannschaft mit Jugendleiter feiert den Sieg beim Huosigau-Jugendwertungsplatteln. © D’Moasawinkler Mammendorf

Mammendorf – Die Jugendgruppe von D’Moasawinkler Mammendorf konnte beim Wertungsplattln der Huosigau-Jugend die Gruppenwertung gewinnen.

Damit ist dem Trachtlernachwuchs die Titelverteidigung gelungen. Bereits 2022 konnte die Moasawinkler-Jugend den Gruppenwettbewerb erstmalig gewinnen, somit ist der Wanderpokal für ein weiteres Jahr in Mammendorf. „Der Verein ist besonders stolz auf die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der drei Jugendleiter Fabiola Reindl, Lena Mayer und Timo Wickenrieder“, erklärt Sepp Eberle, Pressewart von D’Moasawinkler Mammendorf. Damit haben sich die vier Paare für die Schuhplattl-Weltmeisterschaft qualifiziert, ebenso wie die drei Erstplatzierten jeder Altersgruppe, die bereits am 17. Mai im Festzelt in Gauting stattfinden

Mittendrin: Xavi Kuhn im Einsatz mit Alexandra Pöller. © D’Moasawinkler Mammendorf

Auch die Einzelplatzierungen der Mammendorfer Teilnehmer war herausragend und bedarf großen Lobes an die Nachwuchstrachtler, aber auch an die Jugendleiter und Betreuer: Lisa Hittinger – 3. Platz, Senta Kuhn – 12. Platz, Simon Eberl – 4. Platz, Mathias Hörderich – 4. Platz, Xavi Kuhn – 1. Platz, Maxi König – 8. Platz, Alexandra Pöller – 3. Platz, Sophia Hörderich – 2. Platz, Selina Hittinger – 5. Platz und Katharina Ostermeier – 12. Platz.„Voller Stolz und Vorfreude geht es für die Kinder und Jugendlichen am Vatertag nach Gauting“, sagt Eberle.

Mitmachen und ausprobieren

Kinder und Jugendliche mit Interesse am Schuhplattln und Dirndldrahn sind jederzeit willkommen. Ab fünf Jahren können die Buam und Madl mitmachen. Einfach am Samstag im Bürgerhaus- Untergeschoß ab 17 Uhr unverbindlich vorbeischauen (außerhalb der Schulferien).



Huosigau – Was ist das?

Zur Heimat- und Trachtenvereinigung „Huosigau“ gehören aus der Region die Trachtenvereine aus Gröbenzell, Olching, Grafrath, Germering, Geltendorf und Mammendorf. Des weiteren Trachtenvereine aus den Landkreisen Starnberg, Weilheim-Schongau, Landsberg, Aichach-Friedberg und München.

red