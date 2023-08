Mammutbaumführung durch den „Forstlichen Versuchsgarten“ Grafrath

Symbolbild: Der Mammutbaum wächst auch in Bayern. © Brigitte Meckle/PantherMedia

Grafrath – Zusammen mit anderen über 200 Baumsorten kann man den Mammutbaum im etwa 30 Hektar großen „Forstlichen Versuchsgarten“ in Grafrath bestaunen.

Bereits seit 1918 werden hier Bäume aus allen Erdteilen gepflanzt, um zu sehen, wie sie mit hiesigen klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Einer der Bäume, denen es hier gefällt, ist der Mammutbaum, der im Versuchsgarten prächtig gedeiht. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann bei einer Führung durch den „Forstlichen Versuchsgarten Grafrath“, der in „Walderlebniszentrum Grafrath“ umbenannt wurde, teilnehmen. Organisiert wird die Führung von den beiden Mittelstettener Vereinen Dorfbelebung und Ländlicher Garten.

Anmeldung notwendig

Die Führung findet am 20. August um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr: im Walderlebniszentrum Grafrath, Jesenwanger Straße 11, 82284 Grafrath, am Eingang. Die Anreise kann individuell oder in Fahrgemeinschaften erfolgen. Eine Anmeldung ist bis zum 13. August bei k.schlamp@gmx.de, rwenglein@outlook.de oder a.m.schebesta@bayern-mail.de möglich.

red