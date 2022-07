Mann nach Badeunfall am Germeringer See erfolgreich reanimiert

Teilen

Nachdem am Germeringer See ein Mann beinahe ertrank, musste ein Helikopter für den schnellen Transport zum Krankenhaus sorgen. © BRK FFB

Germering - Am Germeringer See kam es am Sonntagabend, 10. Juli, zu einem tragischen Badeunfall wie die Germeringer Polizei berichtet.

Ein 32-jähriger rumänischer Bauarbeiter war mit mehreren Arbeitskollegen beim Sonnenbaden. „Zeugen sagten später aus, dass er von einer Schwimminsel aus ins Wasser gesprungen war. Der Mann versuchte, sich unbeholfen über Wasser zu halten, bevor er dann letztlich unterging“, so schildert Erster Polizeihauptkommissar Roland Nist den Vorfall. Ersthelfer der Wasserwacht begannen dann mit der Absuche des Sees. Der Rettungshubschrauber Christoph Murnau sowie der Helfer vor Ort aus Gilching, die Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen und je ein Rettungswagen des BRK aus Aubing und Gilching wurden ebenfalls zum Einsatz geschickt, wie Streifenwägen der Polizei.

„Gegen 19:35 Uhr wurde der Mann durch einen der eingesetzten Taucher der Berufsfeuerwehr München gefunden“, sagt Manfred Gürich vom BRK Kreisverband Fürstenfeldbruck. Noch am Ufer begann die Reanimation des Mannes, welcher zu diesem Zeitpunkt etwa eine halbe Stunde unter Wasser gewesen war. Nach einer inital erfolgreichen Reanimation wurde dieser in den Schockraum des Fürstenfeldbrucker Klinikums transportiert.

red