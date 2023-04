Mann wird zwischen zwei Lastkraftwagen eingeklemmt

Puchheim - „Beim Rangieren eingeklemmt“, so lautet die Pressemitteilung der Polizeiinspektion Germering. Hintergrund ist ein schwerwiegender Unfall, der sich am Dienstag, 18. April, auf einem Firmengelände in Puchheim ereignet hat.

Gegen 9.20 Uhr wollte ein 58-jähriger türkischer Lkw-Fahrer auf dem Gelände seine Sattelzugmaschine mit Auflieger zwischen zwei anderen Lkw einparken. Dabei behilflich waren ihm zwei Personen, die ihn links und rechts vom Lkw eingewiesen haben. Einer der Einweiser, ein 61-jähriger türkischer Lkw-Fahrer, befand sich unmittelbar rechts hinter dem Lkw und bemerkte nicht, dass der 58-Jährige den Rückwärtsgang eingelegt hatte und langsam anfuhr. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wurde der Kopf des 61-Jährigen zwischen dem rückwärtsfahrenden und dem daneben parkenden Lkw eingeklemmt. „Der 61-Jährige erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste“, erklärt Kriminaloberkommissar Martin Hubert von der PI Germering.

Momentan bestehe keine Lebensgefahr mehr für den schwerverletzten Verunfallten, so Hubert weiter. Ein Gutachter war vor Ort und die Sattelzugmaschine wurde für ein unfallanalytisches Gutachten sichergestellt. Wegen des Unfalls führt die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

