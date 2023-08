Eine Moorenweiserin gegen 99

Von: Eva Lindemann

Eine von 100: In einer Arena müssen sich die Teilnehmer in Spielen behaupten. © Sat 1

Moorenweis – „In der Show gab es reichlich Adrenalin für mich“, sagt Marlena Tremmel über das Sat.1-Format „99 – Eine:r schlägt sie alle“. Die Moorenweiserin ist eine von 100 Kandidaten, die in der aktuellen Staffel gegeneinander antreten.

Aufgewachsen ist die 33-jährige gelernte Einzelhandelskauffrau in Mittelstetten, lebt aber momentan in Moorenweis und arbeitet als Bürokauffrau in Inning am Ammersee im Vertrieb. In ihrer Freizeit spielt sie auf den Bühnen im Landkreis Theater. Sie liebt alles, was glitzert, ihren Hund Lumpi – und den Nervenkitzel. „Ich bin ein absoluter Adrenalin-Junkie“, sagt Tremmel über sich selbst, „Je heftiger die Attraktion, zum Beispiel im Freizeitpark, desto besser“.

Marlena Tremmel aus Moorenweis. © Sat 1

Damit ist sie bei„99 – Eine:r schlägt sie alle!“ genau richtig. Bei dem Sat.1-Format, das nun in die vierte Staffel geht, gibt es reichlich Adrenalin: 100 Kandidaten stellen dort in 99 Spielrunden ihr Talent unter Beweis, um am Ende im Duell ein Preisgeld gewinnen zu können. Dabei sind Geschick, Sportlichkeit und Cleverness gefragt – eine Mischung, die Marlena Tremmel reizte: „Ich hab die Show damals das erste Mal im Fernsehen gesehen und sie hat mich sofort gepackt. Ich war bei jedem Spiel am Mitfiebern und dachte mir, wie würde ich wohl selbst abschneiden, würde ich es schaffen“. Als sie bei einer Casting-Agentur, bei der sie angemeldet sei, gesehen habe, dass für die nächste Staffel Kandidaten gesucht werden, habe sie sich sofort beworben, erzählt sie. „Ein paar Wochen später bekam ich die Information, dass sie gerne ein Video von mir hätten, bei dem ich über mich erzähle und warum ich bei der Show mitmachen möchte.“ Einige Zeit später, bekam sie den Anruf, dass sie dabei sei. „Im ersten Moment konnte ich es gar nicht glauben, umso größer war dann die Freude darüber“, erinnert sie sich an den Moment.

Gedreht wurde die Show im Herbst 2022 in der Kraftzentrale in Duisburg. Das dauerte etwa drei Wochen, erzählt Tremmel. „Je nachdem, wie lang man in der Show dabei war“. Diese Zeit sei für sie sehr aufregend und spannend gewesen. „Das ganze Produktionsteam war super nett, jeder wusste, was zu tun ist, man fühlte sich sofort wohl und aufgenommen“, erinnert Tremmel sich an den Dreh. Besonders sei auch gewesen, dass man sich sofort wie in einer großen Familie fühlte. „Man kam mit 99 wildfremden Menschen zusammen, aber es gab keine Distanz. Es fühlte sich an, als würde man sich schon ewig kennen und bei jedem Spiel fieberte man mit jedem mit. Es war alles sehr emotional“.

Ausstrahlung im August

Die extremste Erfahrung sei für sie ihre eigene Aufregung gewesen. Tremmel erinnert sich an den Druck, weiterkommen zu wollen – nicht wegen des Gewinns, sondern weil sie möglichst lange das Erlebnis genießen wollte. Diese Nervosität sei für sie zur Herausforderung geworden: „Meine Nervosität kam mir bei vielen Spielen immer in die Quere. Vor allem, wenn es um Geschicklichkeit und ein ruhiges Händchen ging, habe ich gezittert wie Espenlaub.“ Trotzdem bezeichnet die Moorenweiserin ihre Teilnahme als ein einziges großes Highlight. „Tolle Einblicke hinter die Kulissen des Fernsehens, tolle Begegnungen mit Menschen“, lautet ihr Resümee.

