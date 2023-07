Massives Unwetter wütet im Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Claudia Becker

Ein Wahrzeichen von Fürstenfeldbruck: Die große Trauerweide an der Amper wurde beim Unwetter zerstört. © Claudia Becker

Landkreis Fürstenfeldbruck - Das Unwetter vergangene Nacht sorgte auch im Dienstbereich der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck für zahlreiche Einsätze. Von umgestürzten Bäumen, herumliegenden Ästen bis hin zu umgestürzten Baugerüsten. Es sei zu kurzfristigen Behinderungen im Straßenverkehr, aber auch zu länger anhaltenden Straßensperrungen gekommen. Zudem wurde die Polizei zu mehreren Fehlalarmen an Gebäuden gerufen, die durch das Unwetter ausgelöst worden sind.

Um 23.50 Uhr war am Dienstag, 11. Juli, die Nacht für die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) zu Ende. Aufgrund der massiven Unwetterschäden wurde das THW zur Unterstützung der Feuerwehren im Landkreis hinzugezogen: Es waren über Nacht 22 Einsatzkräfte mit vier Einsatzfahrzeugen eingesetzt.



Glück im Unglück hatte ein 39-jähriger Mann, der von einem umgestürzten Baum in der Bahnhofstraße in Fürstenfeldbruck begraben wurde. Der Mann aus Adelshofen lag bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst noch bewusstlos und eingeklemmt unter dem Baum. „Er konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich hat sich der 39-Jährige jedoch nur leicht verletzt. Er kam mit Prellungen und Abschürfungen davon“, erklärt Brucks Polizeihauptkommissar Oliver Erhardt.

Baum stürzt in Olching auf Wohnwagen

In der Reiterstraße in Olching stürzte ein etwa 20 Meter langer Baum auf einen Wohnwagen, der unter einem Vordach geparkt war. Zu dieser Zeit befand sich der 60-jährige Eigentümer in dem Wohnwagen. Das Vordach wurde durch den umgestürzten Baum auf den Wohnwagen gedrückt und der Mann wurde eingeklemmt. „Anwohner versuchten den Mann aus dem Wohnwagen zu bergen. Dieser konnte sich aber selbst befreien“, sagt Olchings Polizeihauptmeister Jürgen Dost. Notarzt und Rettungsdienst versorgen ihn vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung verbracht.

Feuerwehr Gröbenzell die ganze Nacht im Einsatz

Auch die Gemeinde Gröbenzell hat es hart getroffen. „Das Unwetter, das gestern am späten Abend auch über die Gemeinde fegte, hat der Feuerwehr Gröbenzell bis jetzt fast 60 Einsätze beschert. Rund 50 Einsatzkräfte sind seit Mitternacht dabei, Straßen und Wege passierbar zu machen. Dabei unterstützt auch die Feuerwehr aus Biburg und das Technische Hilfswerk aus Fürstenfeldbruck“, erklärt Feuerwehrkommandant Christian Weirauch. Bereits in den frühen Morgenstunden hat auch der Betriebshof mit den Aufräumarbeiten begonnen.

