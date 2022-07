16.413,11 Euro bei Spendenlauf gesammelt

Teilen

Das Geld geht an Ärzte ohne Grenzen. © MBG

Germering – Zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine fand am fünften Mai am Max-Born-Gymnasium ein Spendenlauf statt. Es haben alle Schüler der 5. bis 11. Klasse sowie einige Lehrer mitgemacht. Die Schule hat dieses Jahr 16.413,11 Euro gesammelt, welche an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet wurden. Es handelt sich um eine private Hilfsorganisation für die medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten.

Zur Information aller Schüler, unabhängig von ihrem Alter oder der Stufe, wurden Plakate in Form eines Zeitstrahls ausgehängt, welche die Hintergründe des Krieges und auch die aktuelle politische Lage in der Ukraine erläuterten. Dies war auch ein Teil des Politikwettbewerbs „Politikverdrossenheit – Nein, Danke“, an welchem die SMV dieses Jahr teilnimmt.

Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren wurde der Spendenlauf dieses Jahr von der SMV organisiert, unter der Leitung der Schülersprecherinnen Theresa Sürth, Melissa Prescher und Selin Tegethoff sowie der Verbindungslehrkräfte Frau Hahn und Herrn Langemeyer. Essens- und Getränkestände zum Auftanken der Energie gab es auch. Die Bananen wurden vom Elternbeirat finanziert. Zusätzlich gab es einen Grill- und Frozen Joghurt- Stand, welcher von der Mensa zur Verfügung gestellt wurde.

red