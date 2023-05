Max-Born-Schüler übergeben Hilfsgüter für Bachmut

Teilen

Die Organisatoren mit den gesammelten Spenden (von links): Daniel Tibursky, Daniel Liebetruth, Antonia Wolz, Alexander Chereji, Mailin Schwarzmaier und Lesya Früchtl. © priv

Germering – Das Max-Born-Gymnasium hat zusammen mit dem Ukraine-Hilfsverein „Freiheit-Demokratie“ aus Landsberg eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

In den umkämpften ukrainischen Gebieten wird dringend medizinische Hilfe in Form von Krücken und Rollatoren benötigt. Zudem fehlen den Kliniken und Ärzten vor Ort Medikamente und Bandagen. Deshalb sammelten Schüler der Schülermitverantwortung (SMV) eine Woche lang diese benötigten Spenden sowohl von Mitschülern als auch von Lehrkräften.



Die beiden Schülersprecher Daniel Tibursky und Alexander Chereji übergaben die Spenden an Lesya Früchtl vom Hilfsverein. Über 34 Krücken, zwei Säcke voller Bandagen, eine große Umzugskiste mit medizinischen Schienen und vier Rollatoren sowie ein Rollstuhl sind dabei zusammengekommen. Zudem haben die Lehrkräfte über vier Kisten Medikamente gespendet.



Der Verein „Freiheit-Demokratie“ hat die Spenden direkt in das Kriegsgebiet gebracht. Am 19. April wurden die Hilfsgüter einer Klinik sowie einer Rehabilitationsklinik in der Nähe von Bachmut übergeben. Die Menschen vor Ort bedankten sich für die Unterstützung und Solidarität des Gymnasiums. Die Schülervertreter und ihre Lehrerin Mailin Schwarzmaier, die den Kontakt zum Hilfsverein hergestellt hat, zeigten sich so begeistert von der Spendenbereitschaft in der Schulfamilie, dass sie bereits die nächste Aktion für die Ukraine planen.

red