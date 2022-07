Mathe kann auch Spaß machen

Teilen

Die Preisverleihung fand am 28. Juni statt. © MBG

Germering – Nach zwei Jahren Känguru im Online Format konnte dieses Schuljahr der Mathematik-Wettbewerb wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.

309 Schüler des Max-Born-Gymnasiums haben sich angemeldet, von denen aber nur 277 antreten konnten. Hier machte sich dann doch am Wettbewerbstag Corona bemerkbar. 37 Schüler erhielten einen Preis, mehr als je zuvor in den Jahren, in denen Schüler des MBG teilgenommen haben. Fünf Teilnehmer erhielten einen ersten, zwölf einen zweiten und 20 einen dritten Preis. Allerdings müssen die Aufgaben dieses Jahr schwer gewesen sein. Schon beim Eintippen der Antworten aller Schüler war aufgefallen, dass die sonst erfolgreichen Teilnehmer viele Aufgaben ausgelassen hatten. Die ersten Preise dieses Jahr gingen an: Maximilian Kunz (5a), Clara Preis (5a), Jonas Schleypen (5a), Fabian Derricks (6a) und Alina Schleypen (7c).

Dieses Schuljahr hat das MBG-Netzwerk das Startgeld für alle Schüler aus den 5. und 6. Jahrgangsstufen gespendet, was die Organisation des Wettbewerbs erleichtert hat. So konnten neun von den teilnehmenden 26 Klassen jeweils komplett antreten und der Stundenplan musste nicht am Wettbewerbstag neu gestaltet werden.





Pangea Mathematikwettbewerb

Pangea ist ein Mathematikwettbewerb, der Schüler unterschiedlichster Herkunft und Bildungsniveaus zusammenbringen soll. Viele Kinder haben „Angst“ vor Mathematik. Diese Angst soll mittels Erfolgserlebnisse außerhalb des normalen Unterrichtsgeschehens abgebaut werden. Um allen Kindern gerecht zu werden, sind beim dreigliedrigen Pangea-Wettbewerb, bestehend aus Vorrunde, Zwischenrunde und Regionalfinale, durch geschickte Aufgabenstellungen viele der vorgelegten Problemstellungen in der Vorrunde für die meisten Schüler gut lösbar. Auch schwächere Schüler sollen dadurch für die Mathematik begeistert werden. Die 73 angemeldeten Schüler konnten online an der Vorrunde, die aus einer einstündigen Klausur besteht, teilnehmen. Die Zwischenrunde, für die sich jeweils die 500 besten Teilnehmer einer Jahrgangsstufe qualifizieren, hatten dieses Jahr 28 Schüler des Max-Born-Gymnasiums erreicht und online an einer Klausur teilgenommen.

Kurz vor der Zwischenrunde wurde von den Organisatoren mitgeteilt, dass das Regionalfinale dieses Jahr entfallen wird. Im Regionalfinale werden nach einer dritten Aufgabenrunde viele Preise vergeben und die Schüler erfahren dabei auch ihr bayern- und bundesweites Ranking. Durch die Absage stehen nun die Zwischenrundenteilnehmer mit ihren Ergebnissen etwas verloren da. Die Hoffnung liegt nun beim MBG darauf, dass der Wettbewerb im nächsten Jahr wieder vollständig stattfinden kann.

red