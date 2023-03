Nicht nur Antibiotika betroffen

Medikamentenengpässe betreffen auch den Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Eva Lindemann

Im Gespräch über Engpässe: Dr. Hermann Schubert, Claudia von Sachs und Dr. Emanuel Nies (von links) von der Brucker Antibiotika Resistenz Initiative. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Wer in letzter Zeit versucht, ein Rezept bei der Apotheke einzulösen, wird oft enttäuscht. Zunehmende Lieferengpässe sind der Grund.

Damit hat auch BARI zu kämpfen. Die Brucker Antibiotika Resistenz Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, die Menschen über den richtigen Umgang mit Antibiotikabehandlungen aufzuklären, damit eine bestmögliche Behandlung gezielt ohne Resistenzaufbau möglich ist. Dieser Grundsatz wird momentan stark erschwert, denn gerade Antibiotika sind von den Engpässen bei der Medikamentenversorgung betroffen.

Eine fünfseitige Liste

Das merkt besonders Claudia von Sachs, Fachapothekerin für Klinische Pharmazie und Allgemeinpharmazie sowie Leiterin der Klinikversorgung der Johannes-Apotheke. Sie ist Teil der Initiative BARI und versorgt 28 Kliniken im Münchner Umland, darunter auch das Fürstenfeldbrucker Krankenhaus, mit Medikamenten. Mittlerweile führt sie eine fünfseitige DIN A4 Liste, die nicht erhältliche Präparate sowie Empfehlungen zu Alternativen für Kliniken listet. Viele dieser Medikamente sind Antibiotika, bei denen Alternativen nicht immer die optimale Lösung sind.



„Die zweite Wahl bedeutet eine Qualitätsverschlechterung“

„Alternative Produkte können eine schmalere Wirkung haben oder Nebenwirkungen verursachen“, erklärt Dr. Hermann Schubert, leitender Oberarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Hygiene- und Pandemiebeauftragter des Klinikums Fürstenfeldbruck. In seiner Arbeit in der Anästhesie hat er oft mit Antibiotika, die vor Operationen eingesetzt werden, zu tun. „Wir wollen nicht nur Resistenzen vorbeugen, sondern, dass der Patient die beste Therapie bekommt“, sagt er. Eine durch Medikamentenengpässe bedingte Alternativlösung mache das schwer. „Die zweite Wahl bedeutet eine Qualitätsverschlechterung,“ so Schubert.



Nicht nur Antibiotika betroffen

Nach alternativen Lösungen muss auch Dr. Emanuel Nies, niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin in Mammendorf, regelmäßig suchen. Er berichtet über ein Penicillinpräparat dem er schon gar nicht mehr hinterhertelefoniere, da es seit Monaten nicht lieferbar sei. „Es wird immer schwieriger weil wichtige Medikamente nicht vorhanden sind“, sagt er. Das bedeute beispielsweise, dass Kinder Medikamente verschrieben bekämen, die erst für ein höheres Alter empfohlen würden, da es einfach keine Alternative gäbe. „Wir finden immer was anderes“, so Nies, „aber aus ärztlicher Sicht ist das nicht optimal.“ Nicht nur Antibiotika sind knapp. Die BARI Mitglieder berichten, dass auch ein Medikament zur Brustkrebsprofilaxe oder etwa Betablocker und Insulin teilweise nicht lieferbar waren und sind.



Situation spitzt sich seit Jahren zu

Neu sei der Zustand nicht, bereits vor zehn Jahren bahnte sich das Problem an. Damals sei die Fabrik für einen der häufigsten verwendeten Antibiotikahersteller explodiert, was zu Lieferengpässen geführt habe. „Das war ein Vorgeschmack“, sagt von Sachs. In den letzten Jahren sei die Situation immer schlimmer geworden. Die Ursache dafür sei eine Kombination aus Gründen, sagen die Mitglieder von BARI. Zum einen gebe es für die Wirkstoffe oft nur wenige Hersteller, teilweise nur in Asien, die nicht liefern könnten. „Die fortschreitende Konzentration ist ein Problem“, sagt Schubert, „Eine regionale, oder zumindest europäische Produktion müsste garantiert werden.“ Dazu komme auch die Packmittelknappheit. Schließlich sei auch die Preisregelung in Deutschland problematisch. „Die Pharmaunternehmen verdienen in Deutschland zu wenig und verkaufen deswegen ans Ausland“, erklärt von Sachs. „Man wird regulieren müssen.“



„Es lässt sich nur mit Geld regeln“

Eine zeitnahe Entspannung der Situation sehen die drei nicht. „Irgendwoher bekommen wir Medikamente“, sagt von Sachs. Aber es werde zunehmend schwerer. Das wirke sich auch auf die Beschaffungskosten aus. Diese seien für die Krankenhäuser bereits um drei bis vier Prozent gestiegen. „Es lässt sich nur mit Geld regeln“, lautet von Sachs Prognose.



BARI plant Veranstaltungen und Fortbildungen

Trotz erschwerter Bedingungen setzt sich BARI das Ziel, die Bevölkerung zu informieren und ein Bewusstsein für Antibiotika zu schaffen. Dazu gehöre zu verhindern, dass das Medikament zu oft verschrieben werde. „Nicht für jeden Schnupfen braucht es Antibiotika“, erklärt Nies. Um möglichst viele Menschen aufzuklären, sei dieses Jahr eine Veranstaltung über falsche Mythen in der Antibiotikatherapie in Planung. Auch eine Fortbildung für Ärzte stehe noch auf dem Programm. Als weiteres Vorhaben wollen sie mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Penicillinallergien lenken. „Das ist ein Wunschprojekt“, erklärt Schubert.

