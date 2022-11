Messerstecherei vor Disco in Olching

Eine Messerstecherei vor einer Disco in Olching sorgte am Freitag, 4. November, für Aufregung - und einen Schwerverletzten. © Symbolfoto: PantherMedia/AndrewLozovyi

Olching - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, wurde am Samstag, 5. November, ein 27-Jähriger in Olching bei einer Streitigkeit lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Hinweise und Bildmaterial.

Gegen 4.15 Uhr gerieten zwei Personengruppen in der Discothek „MEC“ in Olching in eine verbale Auseinandersetzung, die sich in der Folge in den Außenbereich verlagerte. Als die eine Gruppierung, bestehend aus 8 jungen Leuten, bereits im Begriff war, mit einem Großraumtaxi das Gelände zu verlassen, stoppte einer der drei Tatverdächtigen das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf wurde die Schiebetüre des Taxis geöffnet und auf Insassen des Taxis eingeschlagen.

Die körperliche Auseinandersetzung verlagerte sich sodann in die Johannes-G.-Gutenbergstraße. Im Verlauf verletzte einer der Tatverdächtigen den Geschädigten durch einen Stich mit einem spitzen Gegenstand. Schließlich flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Gröbenzell.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben

ein Tatverdächtiger mit südländischem Aussehen, ca. 20 – 30 Jahre alt

zwei Tatverdächtige mit blonden Haaren, ca. 18 – 21 Jahre alt

Der 27-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde schwerverletzt zur stationären Behandlung in ein Münchener Krankenhaus verbracht.

Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck um die aktive Mithilfe der Bürger. Sollten Foto-, Video- oder Audioaufnahmen im MEC bzw. von der unmittelbaren Umgebung des Geschehens am Abend des 4. auf 5. November gemacht worden sein, bittet die Polizei, diese möglichst umgehend über den folgenden Link zur Verfügung zu stellen.

pi