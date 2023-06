Hohe Energiepreise

Die Brucker Metzger-Innung traf sich diesmal in Luttenwang. © Metzger-Innung FFB

Luttenwang – Ein deutlicher Hilfeschrei erklang bei der Jahreshauptversammlung der Brucker Metzger-Innung am 30. Mai in Luttenwang. Machte zuletzt und weiterhin vor allem der Fachkräftemangel den Metzgern zu schaffen, so wirken sich nun die steigenden Energiekosten zusätzlich schwer belastend aus.

Die steigenden Strompreise seien politisch gewollt. Die Politik schere sich nicht um den Mittelstand, so schimpften die Metzger und ließen angesichts explodierender Kosten für Strom und Gas an der Energiepolitik der Ampelregierung in Berlin kein gutes Haar. Selbst Pit Rottländer von den Brucker Stadtwerken konnte mittels Aufklärung und Information die Metzger nicht wirklich von ihrer Meinung abbringen

Stadtwerke beschwichtigen

Unter der Berücksichtigung der aktuellen Marktlage werden die Stadtwerke aber allen Mitgliedern der Metzger-Innung im kommenden Monat ein Stromlieferangebot für die Jahre 2024/25 anbieten, kündigte Rottländer an. Je nach Planungssicherheit könne jeder Betrieb eine zweijährige oder einjährige Laufzeit wählen, so der Kundenbetreuer. Die Stadtwerke werden sich zeitnah bei jedem Innungsbetrieb persönlich melden.

ung habe man einige schwierige Monate hinter sich gebracht, sagte Obermeister Bernhard Huber. Die hohen Energiekosten, fehlende Mitarbeiter und die unbesetzten Ausbildplätze belasten die Betriebe sehr. „Doch damit ist es nicht genug“, so Huber. „Ich vermisse die Wertschätzung für unser schönes Handwerk.“

Fehlende Wertschätzung für das Handwerk

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Handwerk macht den Rest“, zitiert Huber das Motto für den Gottesdienst am 10. Juni zum Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, an dem Handwerk und Kirche ihre gute Zusammenarbeit mit Fahnenabordnungen der Innungen feiern wollen. Jedoch lehnte der Landesinnungsmeister von Mittelfranken, Konrad Ammon, die Einladung ab, nachdem er erfuhr, dass beim Frühstück nur vegetarische und vegane Speisen angeboten werden. Mit welcher Berechtigung schreibt die Kirche den Besuchern vor, was sie essen sollen?

Ich finde es super, dass er da nicht hingeht. So kann man mit uns nicht umgehen“, sagte Huber. „Ich bin nach wie vor stolz auf meinen Beruf und möchte das auch unserer Gesellschaft mitteilen dürfen“, betont er und wies auf eine Unterschriftenaktion des Bauernverbandes hin, mit der sich die Bauern für ein langfristiges Heizen mit Holz einsetzen

Woher nur die Auszubildenden nehmen?

„Wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir Auszubildende für das Metzger-Handwerk gewinnen können“, sagt Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer in seinem Grußwort. Es sei deprimierend, denn bisher sei keine einzige Anmeldung eingegangen. In diesem Zusammenhang kam der „Tag des Handwerks“ noch einmal zur Sprache. Bisher habe dieser Aktionstag nicht den gewünschten Erfolg gebracht, wie Metzgermeister Andreas Jais berichtet. Man werde die Erfahrungen heuer sammeln und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen, verspricht Höfelsauer.

red