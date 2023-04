Michel Schrodi kandidiert nicht mehr für Vorsitz der Kreis-SPD

Michael Schrodi ist seit zwölf Jahren Vorsitzender der SPD im Landkreis Fürstenfeldbruck. © phototek

Landkreis Fürstenfeldbruck - Bereits im Januar hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi die SPD-Gremien im Landkreis Fürstenfeldbruck darüber informiert, dass er nicht mehr für den Vorsitz der Kreis-SPD kandidiert.

Der Vorstand hat nun einmütig vorgeschlagen, dass ihm eine gleichberechtigte Doppelspitze mit der bisherigen Stellvertreterin Sonja Scherzinger aus Gröbenzell und dem SPD-Landtagskandidaten im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, Daniel Liebetruth aus Germering, nachfolgen soll. Der Parteitag mit Neuwahlen des Vorstands findet am 6. Mai in Gröbenzell statt.

Rückzug wegen weiteren politischen Verpflichtungen

Seit zwölf Jahren ist Michael Schrodi Vorsitzender der SPD im Landkreis Fürstenfeldbruck, die bei den Sozialdemokraten Unterbezirk heißt. Seine bisherige Stellvertreterin Sonja Scherzinger aus Gröbenzell und der Germeringer Daniel Liebetruth, Landtagskandidat der SPD im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, bewerben sich gemeinsam für die Doppelspitze. Schrodi gibt als Grund für seinen Rückzug seine weiteren politischen Verpflichtungen an.

„Jetzt soll und darf die nächste Generation ran“

Der 2017 in den Deutschen Bundestag gewählte Olchinger ist seit der laufenden Legislaturperiode finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und zählt damit zu den führenden Köpfen der Bundestagsfraktion. Außerdem ist er auf Bundes- und Landesebene in verschiedenen Parteigremien engagiert. „Ich habe Aufgaben, die meine volle Konzentration fordern. Jetzt soll und darf die nächste Generation ran“, sagt Schrodi, 45, mit einem Augenzwinkern.

Gut geeignete Nachfolger

Mit Sonja Scherzinger und Daniel Liebetruth stünden zwei hervorragende Nachfolger in den Startlöchern, die bereits in den letzten Jahren mehr Verantwortung übernommen hätten. Schrodi, der weiter ein Mitglied des Unterbezirksvorstands sein wird, ergänzt: „Mit Daniel Liebetruth wird ein im Landkreis fest verwurzelter, junger Sozialdemokrat an der Spitze der Kreis-SPD stehen, der sehr gute Chancen hat, in den Bayerischen Landtag einzuziehen. Die gesamte Kreis-SPD und ich persönlich werden dafür kämpfen, das gute Ergebnis der Bundestagswahl im Landkreis Fürstenfeldbruck und in Bayern zu wiederholen.“ Bei der Bundestagswahl hatte Michael Schrodi im Landkreis Fürstenfeldbruck ein Ergebnis von 20,45% erreicht und war mit deutlichem Abstand vor den Grünen auf dem zweiten Platz gelandet. Besonders gut war das Wahlergebnis für Schrodi und die SPD in den Kommunen, die zum Landtagsstimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost zählen.

red