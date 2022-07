Bundeswehr stimmt Bürger-Windrad in Jesenwang zu

Dreht bald ein Windrad in Jesenwang wie hier in Kammerberg? Eine große Hürde wurde jedenfalls nun genommen. © BEG Freisinger Land

Jesenwang – Die Bundeswehr hebt die Mindestflughöhe im Bereich Jesenwang in einem gerade laufenden Verfahren bis Ende des Jahres von derzeit 760 Meter auf 836 Meter ü.NN. an.

„Damit fällt die Höhenbeschränkung für das Bürger-Windrad Jesenwang weg, die einem wirtschaftlichen Betrieb entgegenstand“, freuen sich Andreas Henze und Werner Hillebrand-Hansen von der Bürger Energie Genossenschaft – Freisinger Land. Das Windrad könne ohne die Beschränkung durch die Mindestflughöhe deutlich mehr erneuerbaren Strom erzeugen. So könne laut der Energie Genossenschaft das Windrad auch zu einer höheren Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen beitragen.

Vorbescheid erwartet

Die Arbeit der BEG und die vielen Gespräche mit der Bundeswehr, der Staatsregierung, den Ministerien und vor allem auch mit Bundespolitikern habe sich gelohnt und das Vorbescheidsverfahren könne nach zwei Jahren Stillstand wieder aufgenommen werden. „Wir erwarten in den nächsten Wochen den endgültigen Vorbescheid durch das Landratsamt Fürstenfeldbruck um dann in das eigentliche Genehmigungsverfahren einzutreten“, so die Verantwortlichen.



Zuwachs an Windstrom vorgesehen

Nachdem in den letzten Jahren in Bayern keine bis einstellige Zahlen an neuen Windkraftanlagen genehmigt oder errichtet wurden, sieht das EEG 2023 nun einen deutlichen Zuwachs an Windstrom auch insbesondere im Süden und damit auch in Bayern vor, damit die Energiewende erreicht werden kann. „Nachdem Bayern Jahrzehnte lang Stromexportland war, muss es seit 2019 Strom importieren. Diese Stromimporte machen Bayern anfällig – vor allem in Krisenzeiten – so wie der heutigen“, erklären die beiden ihre Sicht. Bayern möchte außerdem laut Staatsregierung klimaneutral bis 2040 sein. Deswegen gäbe es Bewegung: die bayerische Bauordnung soll geändert werden um Windkraftanlagen unter anderem in Wäldflächen errichten zu können.

red