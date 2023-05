100 Jahre Feuerwehr Puchheim-Bahnhof groß gefeiert

Von: Hans Kürzl

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei seiner knapp 15-minütigen Rede aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim-Bahnhof. © Hans Kürzl

Puchheim - „Cool genug für ein heißes Hobby“, das ist die Freiwillige Feuerwehr von Puchheim-Bahnhof seit 100 Jahren. Vier Tage lang feierte sie ihr großes Jubiläum. Neben Kabarett, Konzert und einem großen Aktionstag stattete ihr zum Abschluss der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder höchstpersönlich einen Besuch ab.

Sinnbildlich zog er dann in seiner rund 15 Minuten dauernden Rede den Hut vor dem Ehrenamt im Allgemeinen und der Puchheimer Wehr im Speziellen. „Keiner von Euch fragt, Ihr seid immer zur Stelle.“ Das rechtfertige auch finanzielle Unterstützung. Denn die Feuerwehren würden somit das positive Bild von Bayern mitprägen. Ebenso hätten die Feuerwehren die volle politische Unterstützung verdient. Söder ging in diesem Zusammenhang auf die Silvestervorgänge in der Bundeshauptstadt Berlin ein, bei denen Einsatzkräfte angegriffen wurden. „Dafür, dass Ihr uns schützt, müssen wir Euch genauso schützen.“

Ansonsten blieb der Ministerpräsident eher im Bierzeltmodus, baute das eine oder andere verbale Schmankerl ein. „Ihr habt nicht nur einen tollen, sondern auch einen gut aussehenden Landrat.“ Augenzwinkernd merkte er hier an, das zu sagen, habe ihm das hiesige Landratsamt mit auf den Weg gegeben. Natürlich durfte auch ein Wink auf die bayerische Esskultur nicht fehlen. „Ein Leben ohne Bratwürste ist möglich, aber nicht sinnvoll.“ Lacher und Beifall waren Söder sicher. Ein wenig lehnte sich daran Landrat Thomas Karmasin an. Er erinnerte zunächst daran, dass 1923 das damalige Bezirksamt die Feuerwehr von Puchheim-Bahnhof habe „etwas zur Gründung schieben müssen“. Danach aber habe die Wehr stets engagiert ihren Dienst geleistet. Dafür zeige der Erste Bürgermeister Puchheims Norbert Seidl (SPD) „ein ganz großes Herz, auch wenn er einer kleinen Partei angehört“.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof selbst hatte über die vier Tage ihre Chance genutzt, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Insbesondere der Aktionstag kam gut bei den Besuchern an. Laut Organisationsleiter Marco Arnold waren es über den Samstag verteilt gut 2.000 Menschen, die sich von den verschiedenen Aktionen begeistern ließen. „Die Modenschau und die Übungen der Hundestaffel waren schon ein Renner“, nannte Arnold Beispiele. Ebenso gefragt seien Kinderprogramm gewesen „und alles, wo sich etwas gerührt hat“, wie es der Organisator der Feuerwehr von Puchheim-Bahnhof formulierte.

Jeder Tag ein Erfolg

Er sprach ebenso von einem guten Besuch beim Kabarettabend mit Christian Springer am Donnerstag, beim Konzert mit „Austro Project“ am Freitag und dem Partyabend am Samstag. Den Sonntag hatte ein Fest-Gottesdienst eröffnet. Besondere Vorfälle gab es nach Auskunft von Organisationsleiter Arnold nicht. „Es ist an allen Tagen friedlich und sehr fröhlich gefeiert worden.“ Ebenso wenig sei übermäßig über den Durst getrunken worden. „Die Kameraden waren immer am nächsten Tag vor Ort, um anzupacken“, so Arnold.