Mirage Show am 9. September in Puchheim

Travestie, Revue, Comedy

Puchheim – Die ultimative Mirage Show kommt wieder in das PUC Puchheim und zwar am 9. September mit Special Guest Gloria Gray. Einlass ist um 19 Uhr und Beginn um 20 Uhr.

Die Mirage Show ist ein Mix aus Travestie, Revue, Comedy, Schlager und Tanz. Das Potpourri macht diese Show einzigartig. Atemberaubende Darbietungen, funkelnde Stars, fetzige Songs und mitreißende Comedy. Für die Mirage Show werden die bekanntesten Travestiekünstler aus ganz Deutschland nach Puchheim geholt. Karten gibt es über www.reservix.de, www.eventim.de und www.muenchenticket.de.

Große Verlosung - Gewinnen Sie 3x2 Tickets

Der Kreisbote Fürstenfeldbruck verlost 3 x 2 Karten auf der Empore für die Veranstaltung am 9. September. Wer gewinnen will, sollte ab sofort und bis Mittwoch, 16. August, unsere Hotline 0137 8226255 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreis kann abweichend sein, Audiotex Deutschland GmbH) anrufen und das Lösungswort „Mirage“ nennen oder das Online-Gewinnspielformular ausfüllen. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!



red