Mit dem Einzug der Vereine und dem Festbier-Anstich startete die Maisacher Festwoche

Bürgermeister Hans Seidl eröffnete mit dem Anstich am Samstag das Maisacher Volksfest. © Jutta Thiel

Maisach – Ausgesprochenes Wetterglück hatten die Maisacher am vergangenen Samstag, als im Rahmen der 46. Festwoche der Volksfest-Einzug mit anschließendem Festbier-Anstich stattfand.

Entgegen allen Prognosen nahmen die 46 Vereine und Musikgruppen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Rathausplatz Aufstellung, wo die Luitpold Musikanten Germerswang zur Einstimmung ein Standkonzert gaben.

In seiner Begrüßung zeigte sich Maisachs Bürgermeister Hans Seidl sehr erfreut, dass trotz Urlaubszeit so viele Gruppierungen erschienen waren. „Ohne diese Vereine wäre Maisach einfach nicht das, was es ist“, betonte Seidl. So beteiligten sich am Einzug beispielsweise die Burschenvereine Germerswang und Gernlinden, der Gartenbauverein Rottbach, der Katholische Frauenbund und die Freiwillige Feuerwehr Maisach, aber auch Gruppierungen aus Malching oder Olching.

Nach mehreren Salut-Schüssen der Böllerschützen marschierten die Abordnungen mit ihren großen Vereinsfahnen – alles in allem rund 1.000 Teilnehmer – über die gesperrte Hauptstraße zum Volksfestplatz. Während mehrere Blaskapellen musikalisch miteinander wetteiferten, verfolgten auch viele Bürger das farbenfrohe Spektakel vom Straßenrand aus.

Bevorzugtes Kleidungsstück war sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Zuschauern die Tracht, die nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause endlich wieder aus dem Schrank geholt und „spazieren geführt“ werden konnte.



Zwei Schläge. Dann: O‘zapft is

Im voll besetzten Festzelt auf dem Volksfestplatz angekommen zapfte Bürgermeister Hans Seidl das erste Fass des Maisacher Festbieres an und eröffnete damit offiziell die Festwoche. Dabei spritzte und sprudelte das Bier nach zwei Schlägen zunächst etwas unkontrolliert. Die umstehende Lokalprominenz – darunter der neue Volksfestreferent Tobias Ottillinger sowie sein Vorgänger Roland Müller – war sich aber sicher, dass das am Hahn und nicht am Hans lag.

Jutta Thiel

Was die Maisacher noch erwartet

Bis zum 4. September geht das Volksfest noch. Am Montag, 29. August, gibt es bis 18 Uhr en Seniorentag mit der Maisacher Jugendblaskapelle und am Abend um 20 Uhr mit „Die Derbys“ Abendunterhaltung. Am Dienstag, 30. August, ist ab 18 Uhr Einlass zum Kabarettabend mit Martina Schwarzmann. Am 31. August startet um 19 Uhr der Brauereitag mit dem Luitpoldmusikanten Germerswang und dem vierten Maisacher Bierturnier. Am 1. September gibt es ab 19 Uhr Couplets, Wirtshauslieder und Blasmusik mit Schleudergang‘‚s Gaudigulasch. Am 2. September ist ab 15 Uhr „Tag der Jugend“ mit Open Stage und ab 20 Uhr Zeltclubbing mit Hits aus den 80er, 90er und bis heute. Am Samstag tritt ab 19 Uhr die Party-Band „Die Performer“ auf. Am letzten Tag startet um 10.30 Uhr der Gemeindefeuerwehrtag mit Vorführungen und Übungen, bis 15 Uhr gibt es Stationen zum Mitmachen. Am Abend sorgt die Party-Band „High Five“ für den ausklang.

red