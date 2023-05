Mit der neuen Stadtmitte in Puchheim geht es voran

Fleißig bei der Arbeit: Der Stadtrat diskutiert über die Gestaltung der Stadtmitte. © Stadt Puchheim

Puchheim - Seit nunmehr 20 Jahren wird in Puchheim über die „neue“ Stadtmitte diskutiert, sowohl im Stadtrat als auch mit den Bürgern der Stadt.

Stadtbibliothek, Musikschule und Volkshochschule sollen in jeweils eigenen Gebäuden ein neues Domizil erhalten, der marode Bürgertreff muss für die Neubauten weichen, während die gegenwärtig als Kindergarten genutzte Alte Schule einer anderen Verwendung zugeführt werden soll.



Großprojekt der Stadt

Ein solch langer Prozess verwundert auf den ersten Blick, aber es geht um ein Projekt, das mitten im Bestand nicht einfach zu verwirklichen ist und das sinnvoll in eine städtebauliche Gesamtidee eingebettet werden muss. Ein Projekt, dass das Gesicht der Stadt auf lange Zeit prägen wird, bei dessen Planung zukünftige Entwicklungen vor allem auch im Bereich des Bildungswesens bedacht sein wollen. Es ist die größte Investition seit der Gründung der Stadt.



Neue Säle für die vhs und Musikschule

Der Stadtrat hat sich am 20. und 21. Mai, im Rahmen einer Klausur erneut mit dem Vorhaben befasst, die über die Jahre entwickelten Ideen reflektiert und Weichenstellungen hinsichtlich offener Fragen vorgenommen. Das soll in den kommenden Monaten in eine öffentliche Diskussion und Entscheidungsfindung münden sollen. Für die weiteren Planungen und Berechnungen soll auf eine zuvor vorgesehene Vollunterkellerung verzichtet werden. Ein Keller soll nur dann und nur insoweit ausgeführt werden, wo es technisch notwendig ist. Festgehalten wurde an der Idee, für die Musikschule aufgrund der spezifischen Anforderungen einen eigenen Saal zu realisieren. Auch die Planung eines weiteren Saales für die Nutzung durch die VHS wurde mehrheitlich bestätigt. Dieser Saal soll auch für andere Nutzungen offenstehen.

Nächster Schritt sind Planungsleistungen und Kostenschätzungen

Die Stadtratsmitglieder beschäftigten sich intensiv mit der Frage, wie die circa 700 Quadratmeter Multifunktionsflächen genutzt werden können. Favorisiert wurde eine möglichst flexible, eher kleinteilige und vorzugsweise gewerbliche Nutzung. Von der Verwaltung sollen verschiedene Optionen erarbeitet und unter Kostengesichtspunkten bewertet werden. Die Alte Schule soll im Erdgeschoss als Saal hergerichtet werden, der auf Wunsch durch einen Caterer bewirtschaftet werden kann. Im Obergeschoss ist eine gewerbliche Nutzung möglich.

Die Planung nimmt langsam Gestalt an. © Stadt Puchheim

Die Verwaltung hat nun die Aufgabe, diese Verabredungen inhaltlich aufzubereiten und die Vergabe von Planungsleistungen und Kostenschätzungen in die Wege zu leiten. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird der Stadtrat dabei die Fragen der Finanzierung verfolgen, für die er sich konkrete Ausführungen erbeten hat. Dabei wird er eine längerfristige Perspektive einnehmen, denn die Baumaßnahme wird voraussichtlich nicht mehr im laufenden Jahrzehnt abgeschlossen werden können.

„Entschieden ist noch nichts, aber die Verwaltung hat jetzt Grundlagen an der Hand.“

Bürgermeister Norbert Seidl lobte die konstruktive Zusammenarbeit über alle Fraktionen hinweg und betonte: „Es ist gut zu sehen, dass trotz unterschiedlicher Vorstellungen im Detail alle Fraktionen weiterhin die Stadtmitte wollen und sich nahezu einstimmig auf Eckpunkte für die weiteren Planungen verständigen konnten. Entschieden ist noch nichts, aber die Verwaltung hat jetzt Grundlagen an der Hand, mit der sie die zielgerichtete Befassung der Gremien vorbereiten kann.“ An der Planung waren in zahlreichen Formaten die Bürger beteiligt, von Bürgerwerkstätten über Glashaus-Gespräche bis hin zu Tischmitte-Runden mit sogenannten Stakeholdern.

