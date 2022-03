Mit Ostermarkt den Frühling begrüßt: 4.000 Besucher und 60 Fieranten nach zweijähriger Pause

Von: Dieter Metzler

Fürstenfeldbruck – Mächtig was los war beim nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfindenden Ostermarkt am vergangenen Wochenende in der Tenne des Fürstenfelder Veranstaltungsforums. Veranstalter Florian Saur, unter dessen Regie heuer der Fürstenfelder Ostermarkt erstmals ausgerichtet wurde, war glücklich.

„Schon am Eröffnungstag, am Freitagnachmittag war ich überrascht von dem Andrang. Vom Zebrastreifen am Übergang vom Parkplatz über die Fürstenfelder Straße bis hin zu unserem Eingang im Innenhof der Tenne zog sich eine lange Besucher-Schlange schon vor der Eröffnung.“

Auch in den beiden Folgetagen kamen viele Besucher. Nicht zuletzt meinte es auch der Wettergott gut mit der Veranstaltung. Drei Tage lang strahlte die Frühlingssonne vom blauen Himmel und lockte Groß und Klein an. Sich treiben lassen und die vielen Angebote der etwa 60 Fieranten auf sich wirken lassen, war das Motto der zahlreichen Besucher. Am Samstag waren es rund 1.200 Besucher und die Zahl am Sonntag schätzte Saur auf rund 2.000, so dass doch mit dem Freitagnachmittag insgesamt knapp 4.000 Besucher den Weg zum Ostermarkt eingeschlagen haben.

Artikel fern von jeder Massenware

In den beiden Etagen der Tenne gab es jedenfalls an allen drei Tagen allerlei Kreatives und Selbstgebasteltes nicht nur zu den Themen Ostern und Frühling zu kaufen, sondern die Menschen konnten sich auch über ein großes Kontrastangebot erfreuen. Viele Besucher lobten die besondere Mischung des Marktes, vor allem die Artikel, fern von jeder Massenware.

Regional und traditionell

Ein gelungenes Händchen bewies Veranstalter Florian Saur auch bei der Auswahl der Fieranten, die größtenteils aus der Region stammten wie die Kranzbinderinnen aus Grafrath oder Tosca Eck aus Mammendorf mit ihren Accessoires für Garten und Wohnen. Aber auch ein Bildhauermeister aus Südtirol oder die Schnapsbrenner aus dem Bayerischen Wald sowie eine Hobbykünstlerin aus Schleife/Lausitz, die Ostereier bemalte nach sorbischen Motiven in traditioneller Wachsbatik.

Metzler