Mit Pferd und Esel durch die Kirche: 300. Willibaldritt in Jesenwang

Teilen

Mehr als 250 Pferde, prächtig geschmückte Kutschen und Festwägen nahmen an der Prozession durch den Ort zur St. Willibaldskirche teil. © Jutta Thiel

Jesenwang– Mehr als 250 Pferde, Ponys und Esel nahmen vergangenen Sonntag am traditionellen Willibaldritt durch Jesenwang teil. Eigentlich hatten Bürgermeister Erwin Fraunhofer und die Veranstalter vom Willibaldverein gehofft, zum 300. Jubiläum mindestens 300 Pferde und Reiter begrüßen zu können.

Auch wenn dieses ehrgeizige Ziel nicht ganz erreicht wurde, war die allgemeine Begeisterung groß, dass der Zug nach zweijähriger Pause wieder in gewohntem Umfang stattfinden konnte.

Dicht gedrängt standen die Menschen entlang der Straße durch Jesenwang, um das Schauspiel zu erleben, das mittlerweile auch in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen wurde. Auch viele Kinder saßen winkend im Buggy oder auf dem Bürgersteig, während die prächtigen Wagen der örtlichen Vereine und die aufwändig verzierten Kutschen durch den Ort rollten. So gab es beispielsweise einen Wagen mit den Kommunionkindern dieses Jahres, einen historischen Feuerwehrwagen und eine Kutsche mit lokaler Prominenz. Neben den Pferden und einigen Eseln „marschierten“ sogar Hunde und zwei bunt geschmückte Kühe im Zug. Mehrere Blaskapellen begleiteten dies mit traditionell bayerischen Klängen.

Großer Andrang

Reger Andrang herrschte auch bei der Ankunft der Prozession in der Wallfahrtskirche St. Willibald am Ortsausgang, wo die Freiwillige Feuerwehr alle Hände voll zu tun hatte, mit Absperr-Leinen für ein sicheres Nebeneinander von zuschauenden Menschmassen und aufgeregten Pferden zu sorgen. Vor allem im Kastanienhain und direkt vor der Kirche war das Gedränge groß.



300. Willibaldritt in Jesenwang mit über 250 Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Durchritt durch die Willibaldkirche

Höhepunkt der traditionellen Veranstaltung waren – wie üblich – die Segnung der Pferde und Gespanne sowie der Durchritt durch die Willibaldkirche. Wirklich hindurchreiten können allerdings nur die Reiter mit ihren Tieren. Für die Kutschen, Gespanne und Festwägen ist der schmale, gepflasterte Weg durchs Gotteshaus bei weitem zu eng; sie mussten nach dem Segen um die Kirche herumfahren.

Pfarrer Wolfgang Huber, der gemeinsam mit Diakon Tomislav Rukavina den Teilnehmern den kirchlichen Segen spendete, kam übrigens diesmal nicht zu Pferd zur Veranstaltung. Der geduldige Vierbeiner, den er reitet, war am vergangenen Wochenende in Quarantäne.

Jutta Thiel