Amtsgericht Fürstenfeldbruck verurteilt 23-Jährigen wegen »illegalem Autorennen«

Teilen

300 Euro Geldstrafe und vier Monate ohne Führerschein, so lautete das Urteil, weil ein 23-Jähriger mit Tempo 110 innerorts fuhr. © Jutta Thiel

Fürstenfeldbruck – 300 Euro Geldstrafe und vier Monate ohne Führerschein – dazu wurde ein 23-Jähriger vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck verurteilt.

Der junge Mann hatte Anfang Dezember vergangenen Jahres mit seinem VW eine Polizeikontrolle in der Landsberger Straße in Germering mit überhöhter Geschwindigkeit passiert und war dabei offenbar nicht angeschnallt. Erst im Vorbeifahren schloss er den Gurt und setzte innerorts mit rund 110 Stundenkilometern zur Flucht an. Ein Verhalten, das jetzt vor Gericht als „Verbotenes Kraftfahrzeugrennen“ geahndet wurde.



Mit quietschenden Reifen im Kreisverkehr

Einer der drei Streifenbeamten, die am betreffenden Tag gegen Mitternacht den Verkehr beobachteten, gab vor Gericht an, trotz der Dunkelheit genau die Bewegung des Angurtens erkannt zu haben. Als die Polizisten dem Angeklagten folgten, hätten sie auf ihrem Tacho rund 110 Stundenkilometer ablesen können. An einer Straße, die innerhalb der Ortschaft lag und auf der deshalb maximal 50 Stundenkilometer erlaubt gewesen wären, so der Zeuge. Nachdem der Beschuldigte wegen eines vorausfahrenden Abbiegers an der Kreuzung „Untere Bahnhofstraße“ habe abbremsen müssen, habe er wieder beschleunigt und den folgenden Kreisverkehr mit „sportlicher Fahrweise“ und „quietschenden Reifen“ durchfahren. Nach weiteren 500 Metern stoppten die Beamten den jungen Mann mit ihrem Haltesignal. Dieser erklärte seine Fahrweise damit, dass er nach einer anstrengenden Nachtschicht möglichst schnell nach Hause wolle.



Anwalt plädiert auf Ordnungswidrigkeit

Während der Beschuldigte selbst zu den Vorwürfen schwieg, zog sein Verteidiger die zur Last gelegten 110 Stundenkilometer in Zweifel. Da der Tacho im Polizeiauto nicht geeicht war, müssten laut geltender Rechtsprechung 20 Prozent der abgelesenen Geschwindigkeit abgezogen werden, so dass man nur von 88 Stundenkilometern ausgehen dürfe. Er verwehrte sich zudem gegen den Vorwurf des „illegalen Kfz-Rennens“. Bei derlei Rennen führen mindestens zwei Autos mit bis zu 160 Stundenkilometer, und die Fahrzeuge wären oft getunt. Hier läge aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung lediglich eine Ordnungswidrigkeit vor. Als solche war die Tat auch zunächst von den Polizisten aufgenommen worden.



Straftatbestand erfüllt

Die Staatsanwältin und Richter Martin Ramsauer sahen hingegen auch bei dieser „Einzelfahrt“ den Straftatbestand des illegalen Autorennens erfüllt. Dabei komme es nicht auf die genaue Geschwindigkeit an, sondern auf den Versuch, möglichst schnell Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Der Angeklagte sei auf alle Fälle „mit überhöhter Geschwindigkeit“ und „rücksichtslos“ unterwegs gewesen. Hätte sich dies nicht nachts und bei trockener Witterung ereignet, wären das Verkehrsaufkommen höher und die Gefährdung anderer massiver gewesen. Schließlich fuhr der Anklagte innerorts auf einer Straße, die Fußgänger an speziellen Übergängen queren können.



Weitere vier Monate ohne Lappen

Da der 23-Jährige nicht vorbestraft ist und kein Alkohol im Spiel war, liegt die Geldstrafe von 30 Tagessätzen á 10 Euro im unteren Bereich. Auf den Führerschein, der bereits vor zwei Monaten sichergestellt wurde, wird der Angeklagte allerdings noch weitere vier Monate verzichten müssen.

Jutta Thiel