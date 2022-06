Zwei neue Betriebsberaterinnen

Mitgliederversammlung der Brucker Kreishandwerkerschaft

Der neue Vorstand der Brucker Kreishandwerkerschaft (von links): Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer, Werner Nau (Obermeister Bäcker), Andreas Obermaier (Obermeister Schreiner), Markus Krabacher (Obermeister Bau), Bettina Zellhuber (Obermeister Friseur) und Bernhard Huber (Obermeister Metzger). © Privat

Fürstenfeldbruck – Bei der unlängst durchgeführten Mitgliederversammlung der Brucker Kreishandwerkerschaft gab es im Vorstand eine personelle Veränderung. Nachdem der Obermeister der Bauinnung, Thomas Vilgertshofer, auf eigenen Wunsch sein Amt niederlegte, musste er als stellvertretender Kreishandwerksmeister ebenfalls ausscheiden. Für ihn wählten die Obermeister der fünf Brucker Innungen, die Obermeisterin der Friseurinnung, Bettina Zellhuber aus Olching, zur neuen Stellvertreterin des Kreishandwerksmeisters Franz Höfelsauer.

Nachdem im vergangenen Jahr die Versammlung der Kreishandwerkerschaft noch als Video-Konferenz durchgeführt und die Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst wurden, fand erstmals wieder eine Präsenzveranstaltung in den Räumen der Kreishandwerkserschaft statt. Neben den fünf Obermeistern und Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer nahm auch Geschäftsführerin Andrea Bayreuther an der Veranstaltung teil.

Geprägt von der Corona-Pandemie liefen die beiden vergangenen Jahre nicht wie gewohnt ab, berichtete Höfelsauer. So konnten die Freisprechungsfeiern nur in kleinerem Rahmen durchgeführt werden und der Sommerempfang der Kreishandwerkerschaft fiel deswegen gleich zweimal aus. So konnten die Innungsbesten und Preisträger des Anton-Hoch-Gedächtnispreises der vergangenen zwei Jahre nur im Rahmen einer kleineren Feierstunde geehrt werden.

Freisprechung in diesem Jahr wieder im Foyer des Graf-Rasso-Gymnasiums

Heuer wird die Freisprechung wieder im Foyer des Graf-Rasso-Gymnasiums stattfinden (13. September) und der Sommerempfang soll im nächsten Jahr aufleben, kündigte Höfelsauer an. Und zum dritten Mal nimmt die Kreishandwerkerschaft heuer Anlauf, um ihren weihnachtlichen Ausflug nach Würzburg durchzuführen.

Erfreut zeigte sich Höfelsauer, dass der Mietvertrag für die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft um weitere fünf Jahre verlängert werden konnte, sogar mit der Option auf eine weitere Verlängerung.



Nachdem sich das öffentliche Leben wieder nahezu normalisiert, plant die Kreishandwerkerschaft eine große Herbstversammlung mit den kompletten Vorständen aller fünf Innungen sowie zahlreichen Ehrengästen.



Zwei neue Betriebsberaterinnen

Informiert wurden die Obermeister darüber, dass den Innungen mit Alexandra Ledermann und Michaela Eisenschmid zwei neue Betriebsberaterinnen im Hause der Kreishandwerkerschaft zur Verfügung stehen, ebenso wie mit Simone Lang von der Agentur für Arbeit eine neue Ansprechpartnerin für den AG-Service.



Zum Abschluss seines Berichts informierte Höfelsauer über die „Last-Minute-Börse“ für Auszubildende und über den geplanten Azubi-Event „matchyourfuture“ der Landkreise FFB und Dachau in Kooperation mit Merkur Media.

red