Zeitreise ins Mittelalter

Von: Claudia Becker

Mittelalter-Flair auf dem Gelände des Veranstaltungsforums Fürstenfeld: Ein Wochenende lang schlüpfen Menschen in andere Rollen. © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – Das Publikum tost, Kinderlachen schallt aus allen Richtungen. Musikalische Töne vom Dudelsack und der Geige erklingen einige Schritte weiter.

Es duftet nach frisch gebackenem Brot, der Met fließt bereits und auch das ein oder andere Schwert für den Kampf wird geschwungen. Wagemutige können auf eine kleine Maus wetten und die Kinder können das Riesenrad erklimmen. Drei Tage lang verwandelt sich die Wiese des Veranstaltungsforums in ein mittelalterliches Lager mit Markt, Gauklern und Rittern.



Neben den Ausstellern haben sich auch viele Besucher in mittelalterlichen Gewändern gekleidet. Abschalten und aus dem Alltag ausbrechen – das ist für viele Lagerbewohner der Grund, ihr Wochenende bei einem Mittelalterfest zu verbringen. So erzählt es „Schorsch der Spanier“, Vorsitzender der Schaukampfgruppe „Claymore“ aus Rosenheim, die einen normannischen Bogenschützentross um 1066, darstellen. Vor 20 Jahren habe sich die Gruppe zusammengeschlossen. Auch wenn die Showelemente über die Jahre weiter in den Hintergrund gerückt seien, so verbringen die mittlerweile noch sieben Mitglieder ihre Wochenenden ab und an immer noch gerne auf einem Markt. An diesem Wochenende in Fürstenfeldbruck.

„Jetzt konzentrieren wir uns aufs Bogenschießen“, erklärt „Schorsch“. Vielen sei gar nicht bewusst, was alles hinter so einem Besuch oder Auftritt stecke. Die vielen Stunden des Einübens einer Choreografie. Immerhin müsse man sich auf sein Gegenüber verlassen können, wenn man, mit Schwertern hantiere – selbst wenn sie stumpf sind. Aber auch die eigene Kleidung zu nähen, sich in Museen über die Zeit zu informieren, um möglichst akkurat aufzutreten und das Erlernen unterschiedlichster Handwerkskünste gehöre zum Lagerleben dazu. Vom Wolle spinnen über die Pflanzenkunde hin zum Fertigen der Schuhe. Zwischen vier und sieben Märkte besuche man in etwa pro Jahr, pflichtet „Smad Mac Breowan“ bei. Und die Leidenschaft habe man auch an die nächste Generation weitergegeben – die Kinder machen beim Lagerleben mit.

Stimmungsvolles Wochenende

Auch „Die Folterer“ aus Reutte haben ihr Lager aufgeschlagen. „Wir waren eine Zeit lang das kinderreichste Lager weltweit“, erklärt „Ritter Norbert, den man den Folterer nennt“. Sie sind heuer mit rund 20 Personen angereist und bevorzugen eher die kleineren Märkte, um ihre Schwertkämpfe vorzuführen. Und das weckt das Interesse der Zuschauer. Kein Wunder, dass Ritter Norbert darum gebeten wird, seine Axt für ein Foto zu schwingen.

Axel Hascher, der sich um die Lagerkoordination gekümmert hat, zeigt sich zufrieden mit dem „Mittelaltermarkt zu Fürstenfeldbruck“. Die Mischung mache es: aus Händlern, Gauklern und Showelementen sowie dem Blick in die Lager. Auch die Stimmung unter den Ausstellern ist entspannt – über die Jahre kenne man sich und trifft sich immer wieder auf den kleinen Mittelaltermärkten, erklären Hascher und seine Frau. Natürlich müsse man hier und da ausprobieren und auch mal einen Austausch vornehmen, aber die Besucherzahlen belohnen die viele Arbeit, wenn auch das Wetter an diesem Wochenende nicht vollends mitspielte.

