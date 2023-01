Mittelschüler engagierten sich für die Olchinger Tafel

Mittelschüler sammelten für die Olchinger Tafel. © privat

Olching – „Vielen Dank für eure Hilfe und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Sammelaktion“ – so verabschiedete der Leiter der Tafel Olching, Dieter Deinert, die zwölf 9M-Schüler der Mittelschule Olching vor Beginn ihrer ehrenamtlichen Hilfsaktion am 25. November.

Die Schüler trafen sich nachmittags vor vier Gröbenzeller Geschäften in der Olchinger Straße und baten dort, ausgestattet mit Infozettel und Spendenausweis, die Passanten darum, bei ihrem Einkauf eine gelistete Sachspende für die Olchinger Tafel miteinzukaufen und bei ihnen in den dafür vorgesehenen Einkaufswagen zu legen. Diese vorweihnachtliche Spendensammlung hat inzwischen Tradition, musste coronabedingt allerdings zwei Jahre lang ausfallen. Umso schöner, dass sie dieses Jahr wieder stattfinden konnte. In den gut zwei Stunden am Freitag Nachmittag kamen insgesamt acht voll beladene Einkaufswägen zusammen, etwa 50 Prozent weniger als in den Jahren zuvor, was sowohl an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage liegen, aber auch dem Nieselwetter geschuldet sein könnte. Dennoch freuten sich die Schüler über die zahlreichen Sachspenden, die bei der Tafel dringendst benötigt werden und nun bedürftigen Mitbürgern unseres Landkreises zugutekommen werden.

Schüler danken allen Spendern

„Wir möchten uns bei allen Passanten von Herzen bedanken, die uns bei der Aktion unterstützt haben. Uns hat es richtig Spaß gemacht, etwas Gutes zu tun und das Gefühl zu haben, anderen helfen zu können, denen es nicht so gut geht wie uns“, so eine 16-jährige Schülerin. Ein weiteres Dankeschön ging an die Geschäfte, welche den Schülern die Teilnahme gestattet hatten. Und dass die Marktleitung von dm noch zusätzlich eine Spende über 500 Euro an die Tafel zusagte, wurde von den Schülern mit Applaus belohnt. Als kleines Dankeschön für ihre Arbeit erhielten die Jugendlichen vom Schulleiter der Mittelschule, Herrn Fuchs, eine Urkunde sowie ein kleines Präsent. Auch er bedankte sich noch einmal explizit bei den Schülern und lobte ihr ehrenamtliches Engagement.

red