Spaziergänge vorerst nicht angemeldet

Fürstenfeldbruck – Die Bürgerinitiative „FFB hält zusammen“ hat sich dazu entschlossen, aus verschiedenen Gründen die „Montagsspaziergänge“ in den nächsten Wochen nicht offiziell anzumelden – dies teilt das Organisations-Team der Bürgerinitiative mit.

„Zum einen befinden sich einige der Organisatoren noch im Sommerurlaub, zum anderen sind wir dabei, uns auf den kommenden Herbst und Winter vorzubereiten“, heißt es in der Meldung.



Die Organisatoren würde in den nächsten Wochen und Monaten einen massiven Anstieg der Teilnehmer am Montagsspaziergang erwarten. „Die unverhältnismäßigen Corona-Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre zeigen ihre verheerenden Wirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Viele Menschen sind aufgrund der Fehlpolitik nun ernsthaft in ihrer Existenz bedroht“, begründen sie ihre Vermutung. Eine solche Trendwende hinsichtlich der Teilnehmerzahl sei bereits seit zwei Wochen zu verzeichnen – auch ohne Anmeldung.

„Um uns auf diese Situation vorzubereiten, möchten wir jetzt die notwendigen Vorkehrungen treffen, um auch in Zukunft einen friedlichen Protest in Fürstenfeldbruck organisieren zu können“, so die Verantwortlichen und ergänzen: „Die Bürgerinitiative ‚FFB hält zusammen‘ setzt sich auch weiterhin für Menschenrechte, Freiheit, Aufklärung und Wahrung der Demokratie ein. Wir möchten jedem Mitmenschen im Landkreis Fürstenfeldbruck und darüber hinaus einen Anlaufpunkt bieten, um auch zukünftig – so lange es notwendig ist – friedlich gemeinsam aufzustehen, und dadurch öffentlich zu zeigen, dass wir diese Politik ablehnen.“

