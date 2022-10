Motorroller Diebstähle häufen sich

Teilen

Symbolbild Motorroller. © d.travnikov/PantherMedia

Bei der Polizeiinspektion Germering gehen in letzter Zeit gehäuft Anzeigen über Motorrollerdiebstähle ein, die sich im Zeitraum vom 19. Oktober bis zum 25. Oktober ereigneten.

So wurde im Zeitraum von Mittwoch, 19. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, in Germering am Bahnhofplatz durch einen unbekannten Täter ein Motorroller entwendet. Es handelt sich hierbei um einen blau schwarzen Roller der Marke Jinan. Dieser ist mit einem grünen Versicherungskennzeichen versehen. Im Roller war außerdem ein Sturzhelm verstaut. Der Beuteschaden beträgt in etwa 300 Euro.

In einem weiteren Fall versuchte ein bislang unbekannter Täter im Tatzeitraum zwischen dem 19. Oktober bis zum 25. Oktober, 16.30 Uhr ein im Kreuzungsbereich Josef-Schauer-Straße/ Nordendstraße. Puchheim, geparktes Kleinkraftrad gewaltsam aufzubrechen. Hierbei zeigten sich Aufbruchspuren an der vorderen Plastikabdeckung. Zudem wurde der rechte Außenspiegel verdreht. Nach Angaben des Geschädigten ist das Fahrzeug zudem nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 250 Euro beziffert.

Zwei Diebstähle in der Bäumlstraße Puchheim

In der Nacht von Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr auf Montag, 24. Oktober, 9.00 Uhr wurde in der Bäumlstraße in Puchheim durch einen unbekannten Täter ein Motorroller entwendet. Dieser stand in einem Durchgang zu einem Privatanwesen. Es handelt sich hierbei um einen weißen Motorroller der Marke Explorer, Typ Race GT50. Der Entwendungsschaden beträgt in etwa 500 Euro.

Der Polizeiinspektion Germering erhielt von einem Passanten am 25. Oktober um etwa 12 Uhr, die Mitteilung über einen beschädigten Roller am Spielplatz am Gernerplatz. Der ermittelte Fahrzeughalter schilderte, sein Kleinkraftrad am 24. Oktober um 15.20 Uhr in der Bäumlstraße 22 in Puchheim abgestellt zu haben. Der bislang unbekannten Täter brach den Koffer eines Rollers auf und entwendete die darin liegenden Motorradhandschuhe im Wert von etwa 100 Euro. Zudem gebrauchte der Täter das Fahrzeug unbefugt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ungefähr 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germering zu melden (Tel.: 089/894157-0).

pi