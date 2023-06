50 Jahre Städtepartnerschaft mit Cerveteri

Die Stadtkapelle im August 2022 in Cerveteri. © Rainald Reb

Fürstenfeldbruck - Bei ihrem Besuch in Cerveteri letzten August lud die Brucker Stadtkapelle ihre Kollegen der „Gruppo Bandistico Cerite“ ein, heuer nach Bruck zu kommen.

Die 23 Musiker haben sich zum Wochenende am 1. und 2. Juli angekündigt, um mit der Bürgermeisterdelegation aus Cerveteri „50 Jahre Städtepartnerschaft“ zu feiern.

Am 1. Juli eröffnen die beiden Kapellen mit einem Festzug durch die Hauptstraße das Heimatgilde-Sommerfest. Ein einmaliges gemeinsames Standkonzert der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck und der Gruppo Bandistico Cerite aus Cerveteri findet um 18 Uhr auf der Bühne statt. Am 2. Juli lädt die Stadtkapelle zum musikalischen „bayerisch-italienischen Abend“ ab 19 Uhr im Marthabräu-Biergarten, bei Regen in der Marthabräuhalle.

Ein vielfältiges kulinarisches Angebot durch die ortsansässige Gastronomie und allerlei Schmankerlstände, verschiedene Biere der König-Ludwig-Brauerei sowie Drinks und Cocktails an der Gilde-Bar lassen keine Wünsche offen für eine traumhafte Sommernacht.

red