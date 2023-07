Musikalisch durch die Nacht

Von: Claudia Becker

Viele Wochen lang hatten sich die Künstler und auch das Team der Stadthalle auf die Germeringer Musiknacht vorbereitet. © Claudia Becker

Germering - Schon von weitem ertönen laute Trommelklänge mit südamerikanischen Rhythmen und leiten damit auf fulminante Art die Germeringer Musiknacht ein.

Mehrere hundert Besucher hatten es sich bereits auf den Bierbänken vor der Germeringer Stadthalle bequem gemacht. Ein kühles Bier oder den Aperol Spritz in der Hand begann gegen 19 Uhr eine musikalische Reise durch die unterschiedlichsten Genres: von Akkordeonmusik über Gospel hin zu Hip Hop und Metalcore. All das verteilt auf mehrere Spielstätten in der Stadthalle.

Die Hüfte schwingend und klatschend folgten viele sodann der Band Sambavaria in den Orlandosaal, wo Oberbürgermeister Andreas Haas einige begrüßende Worte an die Besucher richtete. Ein lautes Raunen geht durch den Saal, als Haas zur „Musiknacht 2019“ begrüßt. Aber dabei hat er sich nicht im Jahr vertan oder die Rede von vor vier Jahren vorgelesen - nein, er möchte lediglich darauf aufmerksam machen, dass in dem Jahr die letzte Musiknacht stattfand. „26 Gruppen, Ensembles und Solisten mit über 400 Mitwirkenden treten heute kostenlos und ohne Gage auf. Bis 24 Uhr hat jeder die Qual der Wahl“, so der OB. „Freuen Sie sich wieder auf ein perfektes Highlight am Kulturhimmel, das in der Umgebung seinesgleichen sucht“, schließt Haas seine Rede ab und entlässt damit die Musikliebhaber in den Abend.

Viel Musik und Tanz

Im Amadeussaal sitzen bereits sieben Musiker auf der Bühne. Sie warten mit eher ruhigeren Tönen auf. Die Musikschule Germering zeigt Stücke aus dem Repertoire zum 55-jährigen Jubiläum. Und auch im Nachtasyl geht es eher ruhiger zu. Die beiden Sängerinnen Dilara und Julia stimmen Klänge zu Bruno Mars und Co. an. Ein Bild zeichnet sich jedoch in allen Räumlichkeiten ab: Es hieß schnell sein, denn sonst waren die begehrten Plätze besetzt.

Auch das Element Tanz durfte an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Den Auftakt machte Move‘n‘Dance vom TSV UG, gefolgt von grazilen Ballerinas der Ballettschule Let‘s Dance im Forum der Stadthalle. Eine eigens installierte Videoübertragung erlaubte auch den weiter entfernteren Zuschauern einen Blick auf die jungen Tänzer, wurde die jeweilige Show doch auf eine große Leinwand übertragen.

Zurück im Orlandosaal wartet bereits das Jugendorchester des Sinfonischen Blasorchesters auf seine Zuhörer. Das Programm haben die Musiker bereits beim Jahreskonzert im April gespielt. Und deshalb, so erklärt es deren Dirigent Florian Loch, sei es das letzte Mal, dass die Stücke aufgeführt werden „bevor sie eingemottet werden“. Die Proben für das Herbstkonzert haben nämlich schon gestartet. Es sei der Wunsch des Orchesters, oder genauer gesagt zweier Musiker, gewesen, mit einem Marsch zu beginnen. „Stellen Sie sich ein kühles Almdudler, dazu einen Kaiserschmarrn auf einer Berghütte vor“, erklärt Loch und nimmt damit das Publikum nicht nur musikalisch, sondern auch bildlich auf eine besondere Reise. Ab sofort heißt es nur noch zurücklehnen und genießen.