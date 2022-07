Nach Einbruch in Fahrradgeschäft: Mann (43) in Untersuchungshaft

Von: Miriam Kohr

Teilen

Ein 43-jähriger Pole sitzt in Untersuchungshaft, weil er im Verdacht steht, in ein Fahrradgeschäft eingebrochen zu sein. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / BrianAJackson

Nach einem Einbruchsversuch in ein Fahrradgeschäft konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Dieser sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge mit weiteren Taten.

In der Nacht auf den 9. Juni versuchten zunächst Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Jesenwanger Straße in Grafrath einzubrechen. Hierzu wurde die Fensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen, im Anschluss aber offensichtlich nichts entwendet. Der oder die Täter wurden augenscheinlich bei der Tatausführung gestört und suchten das Weite. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten zunächst keinen Erfolg.

Am Morgen des 9. Juni meldete ein Anwohner, dass auf seinem Parkplatz unweit des Fahrradgeschäfts ein unversperrter Lieferwagen steht. Da ein Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch vermutet wurde, wurde der Wagen durch die Polizeiinspektion Herrsching sichergestellt.

43-Jähriger meldet Wagen als gestohlen

Kurz darauf wurde ein 43-jähriger polnischer Staatsangehöriger bei der PI Herrsching vorstellig, um einen von ihm gemieteten Lieferwagen als gestohlen zu melden. Nachdem sich der Mann in Widersprüche verstrickte und eine Tatbeteiligung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der 43-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Weitere Fälle werden geprüft

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die Ermittlungen, auch im Hinblick auf weitere Tatbeteiligte, übernommen. Zudem werden Zusammenhänge mit Einbrüchen in weitere Fahrradgeschäfte in Starnberg, Herrsching und Inning geprüft.

pi