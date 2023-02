Betrunkener sorgt für Umweltverschmutzung

Grafrath - Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer, der zusätzlich mit einem Anhänger unterwegs war, verlor Donnerstagabend, 16. Februar, die Kontrolle über sein Gespann, als er auf der B 471 in Grafrath zu schnell in den Kreisverkehr einfuhr. Anschließend flossen mehrere Liter Diesel in die nahgelegene Amper.

Der 24-jährige Fahrer aus Mammendorf befuhr um 20.45 Uhr mit einem VW und einem Lichtmastanhänger die B 471 und wollte in Grafrath den Kreisverkehr Richtung Kottgeisering verlassen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Anhänger ins Schwanken. „Der VW-Fahrer konnte sein Gespann nicht mehr unter Kontrolle bringen und der Anhänger kippte auf die Seite“, erklärt Polizeihauptkommissar Oliver Erhardt von der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Aus dem Stromaggregat flossen nun etwa 100 Liter Diesel auf die Straße aus. Aufgrund des abfallenden Geländes an der Unfallstelle gelangte ein großer Teil des Treibstoffes in die nahegelegene Amper. Das verständigte Wasserwirtschaftsamt entnahm noch am selben Abend Wasserproben. Von einer größeren Umwelt- beziehungsweise Tiergefahr ist jedoch nicht auszugehen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein Alkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Bei dem 24-jährigen wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines angeordnet.

