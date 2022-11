Nächste 24 Stunden Challenge der GIG Familie in Germering

Gerald Haderlein (links) und Christian Weiler (rechts) hulern 24 Stunden lang für einen guten Zweck. © Privat

Germering – „Jede Umdrehung zählt!“ bei der Hula Hoop Challenge vom 12. bis 13. November. Am Samstag um 12 Uhr mittags starten Gerald „gaahry“ Haderlein und Christian Weiler mit ihrer nächsten Challenge.

Im Team werden sie 24 Stunden für einen guten Zweck die Hula Hoop Reifen schwingen – ohne Pause bis Sonntagmittag 12 Uhr. Unterstützt werden die beiden von der GiG Family, einem kleinen Team an eifrigen Hula Hoopern. Bereits 2020 und 2021 gingen die beiden mit sportlichen und anspruchsvollen Aktionen an den Start – und live: das meiste übertrugen sie mittels neuer Medien ins Internet. So auch den GiG Power Walk 2020 und den GiG Challenge Run 2020, bei dem die beiden Gesundheitsvertreter mit vielen Fans online fieberten, ob und wie weit sie kommen. Zusammen mit den Germeringer Unternehmen und ihren Fans, liebevoll die GiG Family genannt, brachten sie nicht nur Spannung, Spiel und Überraschungen in ihre Heimatstadt, sondern auch einen hohen vierstelligen Betrag als Spende für das JOMA-Projekt.

„Wir hulern, ihr spendet!“

„Um einen guten Zweck soll es auch dieses Mal wieder gehen“, erklärt Haderlein, damit die Aktion einen Sinn hat. „Ja, das Prinzip hat sich bewährt und die letzten Male bekamen wir das Feedback, dass die Germeringer auch gerne spenden und die Aktion unterstützen, wenn es um ein so wichtiges Thema geht“, wirft Weiler noch mit ein. „Wir hulern, ihr spendet!“, sagen sie mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht. 24 Stunden Hula Hoop: Ob sie das diesmal schaffen, wissen die beiden nicht – aber überzeugt sind sie. „Geübt haben wir genug, wir sind bereit.“ Natürlich soll die Challenge auch aufmerksam machen auf die Gesundheitsmesse, die im kommenden Jahr am 6. und 7. Mai wieder in der Germeringer Stadthalle stattfinden wird. „Wir haben es geschafft, über die letzten 2,5 Jahre unsere GiG Family aktiv zu halten und zu vergrößern, das wollen wir nun mit dieser Aktion und der Messe natürlich fortsetzen“, sagt Haderlein. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Germeringer – jung wie alt – für Bewegung, Sport, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu begeistern. Das ist für uns das Wichtigste.“

Aktion startet am 12. November um 12 Uhr

Und wenn es dafür heißt, den Hula Hoop Reifen zu schwingen, „dann auch das!“ Trotz oder gerade wegen der vielleicht etwas untypischen Sportart sind die beiden überzeugt, dass sie regen Besuch vor der Germeringer Stadtbibliothek haben werden. „Wer sich bei diesem Novemberwetter auf seinem Einkauf in die Bahnhofsstraße verirrt, kann ja mal einen Blick rüberwerfen“, so die beiden. Wer anfeuern mag, ist herzlich willkommen. Und für einen kleine Spende, darf auch jeder, der will, einen freien Reifen schwingen und so die Spendensumme erhöhen. Wer die beiden und ihre wahnwitzige 24 Stunden Hula Hoop Challenge besuchen möchte, der findet sie vor der Stadtbibliothek neben dem Spielplatz. Start der Aktion ist Samstag, 12. November, um 12 Uhr mittags, das Ende 24 Stunden später. Auf der GiG – Gesund in Germering Seite auf Facebook wird es Updates zum Stand der Dinge geben. Doch live und in Farbe ist es immer noch am besten. „Den Platz haben wir von der Stadt Germering zur Verfügung gestellt bekommen. Evi Seidel-Klarmann von der VHS Germering unterstützt uns mit ihrer Teeküche und Räumlichkeiten zum Aufwärmen. Wir wollen uns an dieser Stelle auch hierfür herzlich bedanken. „Germering könnte schöner – kaum besser.“

red